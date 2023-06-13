Як стати медиком добровольцем у зоні катастрофи Каховської ГЕС

Евакуація людей. Фото: ДСНС

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Міністерстві охорони здоров'я попросили медиків-добровольців долучитися до роботи в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, які постраждали внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС. Лікарі будуть залучені до підсилення медзакладів у кілька способів.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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"Медики-добровольці матимуть шанс доєднатися до роботи медичного фронту у постраждалих від повені регіонах. Медики на добровільній основі долучатимуться до роботи у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях та термін від двох тижнів до 30 днів. Повторне відрядження можливе не раніше ніж через 30 днів після попереднього", — повідомили в МОЗ.

Додаткова компенсація від ВООЗ

Також повідомляється, що завдяки ВООЗ ці лікарі окрім заробітної плати отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження.

Евакуація на затоплених територіях. Фото: ДСНС

Список необхідних фахівців:

лікар-анестезіолог;

лікар-терапевт;

лікар-травматолог дитячий;

лікар-офтальмолог;

лікар-невропатолог;

лікар-фтизіатр;

лікар-хірург щелепно-лицевий;

лікар-нейрохірург;

лікар-гематолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-онколог;

лікар-гінеколог-онколог;

лікар з променевої терапії;

лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги;

медичні сестри тощо.

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС

Лікарі можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів:

через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги та/або реабілітаційної допомоги;

самостійно, зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заявку на участь за номером телефону: 0-800-60-20-19.

"Закликаємо фахівців, які мають змогу, долучатися до підсилення колег, адже лише завдяки нашій згуртованості та небайдужості до потреб один одного від перших днів війни ми даємо відсіч ворогу та наближаємось до перемоги", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми писали про можливу нову катастрофу. Екологиня прокоментувала мінування хімзаводу "Кримський титан" на якому зберігаються сотні тонн аміаку.