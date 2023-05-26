Почему антибиотики нельзя употреблять самостоятельно или продают антибиотики по рецепту

Врач держит лекарство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Антибиотикорезистентность — это стойкость бактерий к антибактериальному препарату, который должен их уничтожить. Чем чаще мы употребляем антибиотики, тем быстрее возникает этот процесс.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Нас окружают триллионы бактерий. Эти одноклеточные организмы — одни из первых форм жизни на нашей планете. Среди них есть такие, которые могут вызвать как легкий недуг, так и смертельную эпидемию. По подсчетам историков, в средние века эпидемия чумы унесла жизни 25 миллионов человек", — сообщили в ЦОЗ.

Лекарственные препараты. Фото: Freepik

Но сейчас даже это страшное заболевание можно вылечить антибиотиками, равно как и бактериальные пневмонии, менингиты и т.д. Людей спасают в случаях, которые были приговором прежде, например, при сепсисе. Как это бывает с достижениями науки, очень быстро мы начали воспринимать прорыв как должное.

Чем это чревато для человечества?

По прогнозам ВОЗ, если ничего не сделать уже сейчас, то к 2025 году большая часть противомикробных препаратов потеряет свою эффективность. Лечение отита, цистита больше не ограничатся приемом лекарства. А акушерам стоит вспомнить, как принимать тяжелые роды без кесарева сечения. Ибо операция будет угрожать роженице смертельной инфекцией.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Уже в 2050 году антибиотикорезистентность может унести до 10 миллионов жизней каждый год. Это значит, что мы можем увидеть как умирают от пневмонии наши внуки. Жизнь в постантибиотиковую эру означает, что нам следует забыть о многих достижениях медицины, ведь без антибиотиков даже самые простые станут смертельно опасными", — добавили врачи.

В Центре общественного здоровья предостерегают граждан от самовольного употребления антибиотиков.

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