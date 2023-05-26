Чому антибіотики не можна вживати самостійно, чи продають антибіотики за рецептом

Лікарка тримає ліки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Антибіотикорезистентність — це стійкість бактерій до антибактеріального препарату, який має їх знищити. Чим частіше ми вживаємо антибіотики, тим швидше виникає цей процес.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Читайте також:

"Нас оточують трильйони бактерій. Ці одноклітинні організми — одні з перших форм життя на нашій планеті. Серед них є такі, що можуть спричинити як легку недугу, так і смертельну епідемію. За підрахунками істориків, в середні віки епідемія чуми забрала життя 25 мільйонів людей", — повідомили в ЦГЗ.

Лікарські засоби. Фото: Freepik

Але зараз навіть це страшне захворювання можна вилікувати антибіотиками, так само як і бактеріальні пневмонії, менінгіти тощо. Людей рятують у випадках, які були вироком колись, наприклад, при сепсисі. Як це буває з досягненнями науки, дуже швидко ми почали сприймати прорив як дещо належне.

Чим це загрожує людству?

За прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Лікування отиту, циститу більше не обмежаться прийомом ліків. А акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину. Бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Вже у 2050 році антибіотикорезистентність може забрати до 10 мільйонів життів щороку. Це означає, що ми можемо побачити як помирають від пневмонії наші онуки. Життя в постантибіотикову еру означає, що нам варто забути про багато досягнень медицини, адже без антибіотиків навіть найпростіші операції знову стануть смертельно небезпечними", — додали лікарі.

У Центрі громадського здоров'я застерігають громадян від самовільного вживання антибіотиків.

Раніше ми писали, що інфекціоністка розповіла, що робити, якщо вкусив кліщ.