Львов получил оборудование для трансплантации почти на 100 миллионов гривен: подробности
Львов получил сверхсовременное лабораторное оборудование для проведения трансплантаций органов стоимостью 98 миллионов гривен.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.
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Это позволит проводить специфические исследования, в частности, для определения совместимости между потенциальным донором и реципиентом на месте. Мощность лаборатории, которая действует в первом медицинском объединении Львова, позволит обеспечить лабораторное сопровождение всех трансплантаций в Западном регионе.
За первые три месяца 2023 года в Украине уже выполнено 124 органных трансплантации органов. Больше пересадок проведено во Львове — 35. Чтобы все нуждающиеся в трансплантации получили помощь в Украине, Минздрав совместно с Медицинскими закупками Украины закупили для центров транслантации современное лабораторное оборудование. Львов получил оборудование на 98 миллионов гривен.
"Лаборатория на базе территориального медицинского объединения Львова получила секвенатор нового поколения, систему "LabScan", проточный цитометр, спектрофотометр, 8 амплификаторов разного уровня (в том числе Real Time), аппараты электрофореза, микроскопы с камерами и программным обеспечением экспертного класса, низкотемпературные морозы. и лабораторные холодильники" , — говорится в сообщении.
Лаборатория, которая есть во Львове, — одна из трех межрегиональных лабораторий первого уровня (еще две в Киеве и Николаеве). Лаборатории первого (экспертного) уровня обеспечивают выполнение полного спектра клинико-лабораторных и специфических исследований в области трансплантологии, прежде всего реципиентов. Среди них высокоточные иммуногенетические исследования и, в частности, исследования, направленные на определение совместимости между потенциальным донором и реципиентом.
На новом оборудовании уже проведено 20 HLA типов первого класса, сделано 100 кросс-матч тестирований, выделено 100 ДНК реципиентов, которые находятся в листе ожидания для дальнейшего типирования.
Планируется обеспечить лабораторное сопровождение пациентам ТМО и провести более 1000 молекулярно-генетических и иммунологических исследований. Мощности лаборатории разрешают обеспечить лабораторное сопровождение всех трансплантаций в Западном регионе.
Напомним, мы ранее писали, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил Международный форум реабилитации в реабилитационном центре "Несокрушимые". Он также осмотрел новый корпус реабилитации, который накануне открыли во Львове, и поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности комплексной реабилитации украинцев.