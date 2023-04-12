Львов получил оборудование для трансплантации почти на 100 миллионов гривен

Первое медицинское территориальное медицинское объединение Львова. Фото: ТМО

Львов получил сверхсовременное лабораторное оборудование для проведения трансплантаций органов стоимостью 98 миллионов гривен.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Это позволит проводить специфические исследования, в частности, для определения совместимости между потенциальным донором и реципиентом на месте. Мощность лаборатории, которая действует в первом медицинском объединении Львова, позволит обеспечить лабораторное сопровождение всех трансплантаций в Западном регионе.

За первые три месяца 2023 года в Украине уже выполнено 124 органных трансплантации органов. Больше пересадок проведено во Львове — 35. Чтобы все нуждающиеся в трансплантации получили помощь в Украине, Минздрав совместно с Медицинскими закупками Украины закупили для центров транслантации современное лабораторное оборудование. Львов получил оборудование на 98 миллионов гривен.

Лабораторное оборудование для сопровождения трансплантации. Фото: МОЗ

"Лаборатория на базе территориального медицинского объединения Львова получила секвенатор нового поколения, систему "LabScan", проточный цитометр, спектрофотометр, 8 амплификаторов разного уровня (в том числе Real Time), аппараты электрофореза, микроскопы с камерами и программным обеспечением экспертного класса, низкотемпературные морозы. и лабораторные холодильники" , — говорится в сообщении.

Лабораторное оборудование для сопровождения трансплантации. Фото: МОЗ

Лаборатория, которая есть во Львове, — одна из трех межрегиональных лабораторий первого уровня (еще две в Киеве и Николаеве). Лаборатории первого (экспертного) уровня обеспечивают выполнение полного спектра клинико-лабораторных и специфических исследований в области трансплантологии, прежде всего реципиентов. Среди них высокоточные иммуногенетические исследования и, в частности, исследования, направленные на определение совместимости между потенциальным донором и реципиентом.

На новом оборудовании уже проведено 20 HLA типов первого класса, сделано 100 кросс-матч тестирований, выделено 100 ДНК реципиентов, которые находятся в листе ожидания для дальнейшего типирования.

Планируется обеспечить лабораторное сопровождение пациентам ТМО и провести более 1000 молекулярно-генетических и иммунологических исследований. Мощности лаборатории разрешают обеспечить лабораторное сопровождение всех трансплантаций в Западном регионе.

Напомним, мы ранее писали, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил Международный форум реабилитации в реабилитационном центре "Несокрушимые". Он также осмотрел новый корпус реабилитации, который накануне открыли во Львове, и поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности комплексной реабилитации украинцев.