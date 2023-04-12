Львів отримав обладнання для трансплантації на майже 100 мільйонів гривень

Перше медичне територіальне медичного обʼєднання Львова. Фото: ТМО

Львів отримав надсучасне лабораторне обладнання для проведення трансплантацій органів, вартістю 98 мільйонів гривень.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

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Це дозволить проводити специфічні дослідження, зокрема, на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом на місці. Потужності лабораторії, яка діє у першому медичному об'єднанні Львова, дозволить забезпечити лабораторний супровід всіх трансплантацій в Західному регіоні.

За перші три місяці 2023 року в Україні вже виконано 124 органні трансплантації органів. Найбільше пересадок проведено у Львові — 35. Аби усі, хто потребує трансплантації, отримали допомогу в Україні, МОЗ спільно з Медичними закупівлями України закупили для центрів транслантації сучасне лабораторне обладнання. Львів отримав обладнання на 98 мільйонів гривень.

Лабораторне обладнання для супроводу трансплантації. Фото: МОЗ

"Лабораторія на базі територіального медичного обʼєднання Львова отримала секвенатор нового покоління, систему "LabScan", протічний цитометр, спектрофотометр, 8 ампліфікаторів різного рівня (в тому числі Real Time), апарати електрофорезу, мікроскопи з камерами та програмним забезпеченням експертного класу, низькотемпературні морозильні камери та лабораторні холодильники", — йдеться у повідомленні.

Лабораторне обладнання для супроводу трансплантації. Фото: МОЗ

Лабараторія, що є у Львові — одна з трьох міжрегіональних лабораторій першого рівня( ще дві є у Києві і Миколаєві). Лабораторії першого (експертного) рівня забезпечують виконання повного спектра клініко-лабораторних та специфічних досліджень у сфері трансплантології, насамперед для реципієнтів. Серед них: високоточні імуногенетичні дослідження і, зокрема, дослідження, спрямовані на визначення сумісності між потенційним донором та реципієнтом.

На новому обладнанні вже проведено 20 HLA типувань першого класу, зроблено 100 крос-матч тестувань, виділено 100 ДНК реципієнтів, які знаходяться в листку очікування для подальшого типування.

Планується забезпечити лабораторний супровід пацієнтам ТМО Львова та провести понад 1000 молекулярно-генетичних та імунологічних досліджень. Потужності лабораторії дозволяють забезпечити лабораторний супровід всіх трансплантацій в Західному регіоні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав Міжнародний форум реабілітації у реабілітаційному центрі "Незламні". Він також оглянув новий корпус реабілітації, який напередодні відкрили у Львові, і вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців.