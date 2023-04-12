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У Львові з робочим візитом перебуває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко: деталі

12 квітня 2023 12:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові з робочим візитом перебуває Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав Міжнародний форум реабілітації, що триває в реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ". Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко 12 квітня відвідав Міжнародний форум реабілітації у реабілітаційному центрі "Незламні". Він також оглянув новий корпус реабілітації, який напередодні відкрили у Львові, і вражений, наскільки швидко та інноваційно у Львові створили всі можливості для комплексної реабілітації українців, 

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

"Я вражений тим, що побачив. Вдячний всім, хто долучився до цього проекту — це дійсно черговий інноваційний крок до системи реабілітації в Україні. Думаю, що сьогодні UNBROKEN ставить планку, до якої повинні рухатися ми всі, розглядаючи розвиток мережі реабілітаційних відділень і центрів в Україні", — заявив Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко відвідав у Львові Міжнародний форум реабілітації, що триває в Реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ
Віктор Ляшко відвідав у Львові Міжнародний форум реабілітації, що триває в реабілітаційному центрі "НЕЗЛАМНІ". Фото: Роман Балук

За словами міністра, сьогодні в Україні за день проводять 8 тисяч реабілітаційних сеансів, хоча ще торік робити 3 тисячі.

"МОЗ є партнером для центру "Незламні" у Львові, багато зроблено спільно. Наше завдання — забезпечувати належне фінансування закладу, набирати спеціалістів і забезпечувати їх професійний розвиток, щоб працювати на єдиний результат  — відновити людину після травми", — повідомив міністр.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ". Фото: Роман Балук

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові відкрили сучасний корпус реабілітації Національного центру "Незламні". Тут вже працюють із реабілітологами пацієнти центру "Незламні". Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для відновлення, і щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців.

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