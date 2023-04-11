У Львові відкрили сучасний корпус реабілітації Національного центру НЕЗЛАМНІ

Військові проходять реабілітацію. Фото: Роман Балук

Тут вже працюють із реабілітологами пацієнти центру НЕЗЛАМНІ. Це 7 поверхів із найсучаснішим обладнанням для відновлення, і щороку отримувати допомогу тут зможуть 10 тисяч українців.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

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Подробиці

"Цей мостик, по якому ви сьогодні йшли, був збудований за три місяці. І це нереально в будь-якій країні світу, але це можливо в Україні. Як і можливо за чотири місяці зробити ремонт і привести до нового стану 7 поверхів площ для реабілітації. Тому що це для наших Героїв, які захищають нас на передовій. Тому ми маємо велику мету збудувати в Україні екосистему НЕЗЛАМНІ. Це найкраща хірургія, всі види реабілітації, це будівництво житла, пошук роботи, спорт і мистецтво. Але це неможливо зробити без частиночки серця, яку кожен сюди вкладає. Червоний хрест вклав частиночку свого серця сюди, мер Фрайбурга вклав частину свого серця. Фрайбург найбільше допоміг нам під час війни. Наші колеги з багатьох міжнародних організацій вклали сюди частиночку серця. Велика вам подяка за це", — сказав мер Львова Андрій Садовий.

В новому корпусі реабілітаційного центру встановили сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою, тощо. Також тут є реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, аби прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну чи реабілітаційної кімнати.

Військовий ЗСУ проходить реабілітацію. Фото: Роман Балук

Невдовзі запрацює і басейн, адже реабілітація у воді – невід'ємна складова відновлення. Також у корпусі є ерготерапевтична квартира з кухнею, де пацієнтів вчитимуть про себе дбати у максимально домашніх умовах. Ерготерапевти допомагатимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Також тут створять імітацію магазину, де пацієнти зможуть тренуватися робити покупки.

Фахівці з фізичної реабілітації працюватимуть пліч-о-пліч з психологами та психотерапевтами.

Тренажер для реабілітації військових ЗСУ. Фото: Роман Балук

Реконструкцію сучасного корпусу Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ розпочали в кінці грудня 2022 року.

Реконструкція корпусу здійснювалася за підтримки Товариства Червоного Хреста України, міст-партнерів Львова – Фрайбурга та Вільнюса. Кожному із партнерів, які долучилися до реновації, присвятили поверх у корпусі Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ.

"Великі ідеї символічно починаються у Львові. Тому ми так успішно і працюємо. Я пишаюся тими результатами, якими ми усі разом досягли, бо це можливо лише за підтримки величезної команди. І ми долучилися взагалі не вагаючись. Перший крок "Unbroken mothers" показав, що ми на правильному шляху. Для нас це можливість надати змогу змінити своє життя людям, які постраждали від війни. Це військові, цивільні діти, жінки. Це велика можливість змінити своє життя, зробити це життя щасливішим", — сказав Генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Обладнання для залів надали міжнародний фонд Direct Relief та Посольство Швейцарії в Україні. Світлотехнічне обладнання для корпусу надала компанія Signify. Умеблювання корпусу здійснено за підтримки компанії IKEA. Автором проєкту реабілітаційного комплексу, дизайну інтер‘єрів та супровід під час будівництва забезпечила архітектурно-інжинірингова компанія abmk.

Нагадаємо, ми раніше писали, як відбувається реабілітація військових, поранених і дітей. Як працює центр "Незламні" у Львові.