Во Львове открыли современный корпус реабилитации Национального центра НЕСЛОМНЫЕ

Военные проходят реабилитацию. Фото: Роман Балук

Здесь уже работают с реабилитологами пациенты центра НЕСЛОМНЫЕ. Это 7 этажей с самым современным оборудованием для восстановления, и каждый год получать помощь здесь смогут 10 тысяч украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета .

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"Этот мостик, по которому вы сегодня шли, был построен за три месяца. И это нереально в любой стране мира, но это возможно в Украине. Как и возможно за четыре месяца сделать ремонт и привести в новое состояние 7 этажей площадей для реабилитации .Потому что это для наших Героев, которые защищают нас на передовой.Поэтому мы имеем большую цель построить в Украине экосистему НЕСЛОМНЫЕ.Это лучшая хирургия, все виды реабилитации, это строительство жилья, поиск работы, спорт и искусство.Но это невозможно сделать без частички сердца, которую каждый сюда вкладывает. Красный крест вложил частичку своего сердца сюда, мэр Фрайбурга вложил часть своего сердца. Фрайбург больше помог нам во время войны. Наши коллеги из многих международных организаций вложили сюда частичку сердца. Большая вам благодарность за это", — сказал он. мэр Львова Андрей Садовый.

В новом корпусе реабилитационного центра установили современное оборудование: роботизированную систему ходьбы, экзоскелеты, роборукавки, которые помогают двигать рукой и т.д. Также здесь есть реабилитационные залы со стальными подъемниками, чтобы прикованные к кровати пациенты могли переместиться в бассейн или реабилитационную комнату.

Военный ВСУ проходит реабилитацию. Фото: Роман Балук

Вскоре заработает и бассейн, ведь реабилитация в воде – неотъемлемая составляющая обновления. Также в корпусе есть эрготерапевтическая квартира с кухней, где пациенты будут учить о себе заботиться в максимально домашних условиях. Эрготерапевты будут снова держать в руках зубную щетку или карандаш. Также здесь создадут имитацию магазина, где пациенты смогут тренироваться делать покупки.

Специалисты по физической реабилитации будут работать бок о бок с психологами и психотерапевтами.

Тренажер для реабилитации военных ВСУ. Фото: Роман Балук

Реконструкцию современного корпуса Национального реабилитационного центра НЕСЛОЖНЫ начали в конце декабря 2022 года.

Реконструкция корпуса осуществлялась при поддержке Общества Красного Креста Украины, городов-партнеров Львова – Фрайбурга и Вильнюса. Каждому из приобщившихся к реновации партнеров посвятили этаж в корпусе Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ.

"Большие идеи символически начинаются во Львове. Поэтому мы так успешно и работаем. Я горжусь теми результатами, которыми мы все вместе добились, потому что это возможно только при поддержке огромной команды. И мы присоединились вообще не колеблясь. Первый шаг "Unbroken mothers" показал, что мы на правильном пути. Для нас это возможность предоставить возможность изменить свою жизнь людям, пострадавшим от войны. Это военные, гражданские дети, женщины. Это большая возможность изменить свою жизнь, сделать эту жизнь счастливее", — сказал Генеральный директор Общества Красного Креста Украина Максим Доценко.

Оборудование для залов было предоставлено международным фондом Direct Relief и Посольством Швейцарии в Украине. Светотехническое оборудование корпуса предоставила компания Signify. Устройство корпуса выполнено при поддержке компании IKEA. Автором проекта реабилитационного комплекса, дизайна интерьеров и сопровождением во время строительства обеспечила архитектурно-инжиниринговая компания abmk.

Напомним, мы раньше писали, как происходит реабилитация военных , раненых и детей. Как работает центр "Несокрушимые" во Львове.