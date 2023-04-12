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Во Львове с рабочим визитом находится министр здравоохранения Виктор Ляшко: детали

12 апреля 2023 12:21
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове с рабочим визитом находится Министр здравоохранения Виктор Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил Международный форум реабилитации, продолжающийся в реабилитационном центре "НЕСОКРУШИМЫЕ". Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 12 апреля посетил Международный форум реабилитации в реабилитационном центре "Несокрушимые". Он также осмотрел новый корпус реабилитации, который накануне открыли во Львове, и поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности для комплексной реабилитации украинцев.

Об этом сообщил и в пресс-службе Львовского городского совета.

"Я поражен тем, что увидел. Благодарен всем, кто присоединился к этому проекту — это действительно очередной инновационный шаг к системе реабилитации в Украине. Думаю, сегодня UNBROKEN ставит планку, к которой должны двигаться мы все, рассматривая развитие сети реабилитационных отделений и центров в Украине", — заявил Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко посетил во Львове Международный форум реабилитации, который продолжается в Реабилитационном центре.
Виктор Ляшко посетил во Львове Международный форум реабилитации, продолжающийся в реабилитационном центре "НЕСОКРУШИМЫЕ". Фото: Роман Балук

По словам министра, сегодня в Украине в день проводят 8 тысяч реабилитационных сеансов, хотя еще в прошлом году делать 3 тысячи.

"Минздрав является партнером для центра "Несокрушимые" во Львове, многое сделано совместно. Наша задача — обеспечивать должное финансирование заведения, набирать специалистов и обеспечивать их профессиональное развитие, чтобы работать на единый результат — восстановить человека после травмы", — сообщил министр.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил реабилитационный центр НЕСЛОМНЫЕ
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил реабилитационный центр "НЕСОКРУШИМЫЕ". Фото: Роман Балук

Напомним, мы ранее писали, что во Львове открыли современный корпус реабилитации Национального центра "Несокрушимые". Здесь уже работают с реабилитологами пациенты центра "Несокрушимые". Это 7 этажей с самым современным оборудованием для восстановления, и каждый год получать помощь здесь смогут 10 тысяч украинцев.

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