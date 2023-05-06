Врачи провели операцию на мозге еще нерожденного ребенка

Младенец держит палец мамы. Фото: freepik.com

Американские врачи успешно провели первую внутриутробную операцию на мозге плода. Еще нерожденный ребенок имел болезнь под названием мальформация вены Галена, являющейся сосудистой аномалией.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Хирурги из детской больницы Бостона и женской больницы Бригама в США провели сверхсложную операцию в утробе матери. У ребенка обнаружили большой кровеносный сосуд в мозге. Ранее медики, сталкиваясь с такой проблемой, обычно оперировали ребенка уже после рождения, однако этот случай был особенным.

Сосудистая аномалия, называемая мальформацией вены Галена, позволяет крови течь опасно быстро через часть мозга после рождения ребенка. Таким образом, артерии соединяются непосредственно с венами, а не с капиллярами, которые иначе контролировали бы поток крови.

Заболевание создает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к сердечной недостаточности, а также может привести к значительным повреждениям мозга, что приведет к неврологическим и когнитивным нарушениям.

Сканирование головного мозга младенца, показывающее размер аномалии, когда она уменьшается, слева: до эмболизации, сразу после и сразу после рождения младенца. Фото: Орбах и др., Инсульт, 2023

Врачи прооперировали младенца в утробе матери

Врачи боялись, что могут не успеть провести операцию. Поэтому они пошли на риск и с помощью ультразвука провели операцию новорожденному до родов. Всё прошло успешно.

Ребенку уже 6 недель. Роды из-за разрыва плодных оболочек в матке пришлось вызывать преждевременно, однако это не повредило маме и малышу.

"Мы рады сообщить, что в шесть недель младенец чувствует себя отлично, не принимает никаких лекарств, нормально питается, набирает вес и вернулся домой. Нет никаких признаков какого-либо негативного влияния на мозг", — отметили хирурги.

Поскольку это первый пациент в таком клиническом испытании, методика далеко не готова к широкому применению. Один успешный случай еще не означает, что все последующие операции будут заканчиваться хорошо. Врачам еще предстоит провести несколько исследований и наблюдений, чтобы продолжить работу дальше.

Напомним, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.