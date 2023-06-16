Секс играет немаловажную роль в отношениях

Мужчина и женщина в постели. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи решили сравнить появление секса спонатно и запланировано. Они пришли к выводу, что физическая близость напрямую влияет на развитие отношений.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Как отмечают психолог из Йоркского университета (Канада) Катарина Ковачевич и ее коллеги в статье, которую они недавно опубликовали в журнале The Journal of Sex Research, большинство людей считают, что спонтанный секс доставляет больше удовольствия. Отчасти это связано с тем, что именно так секс изображается в кино – горячим, страстным и спонтанным. Кроме того, люди могут помнить время, когда их романтические отношения были новыми, сексуальное желание было высоким, а спонтанный секс был нормой.

Мужчина целует женщину. Фото: Freepik

"Однако, когда интимные отношения становятся зрелыми, сексуальное желание угасает. Одной из причин является то, что знакомство уже не так возбуждает, как новизна. Но, возможно, еще более важной причиной является то, что требования повседневной жизни могут мешать найти время или энергию для секса", — говорится в сообщении.

Пары, которые часто занимаются сексом

Тем не менее, многочисленные исследования показывают, что пары, часто занимающиеся сексом, более счастливы и более довольны своими отношениями. В рамках так называемой модели "достаточно хорошего" секса изучающие отношения ученые и семейные консультанты поощряют романтических партнеров реалистично относиться к сексу.

Согласно этому способу мышления, важно то, что пары часто вступают в интимные отношения, а не то, является ли их секс "умопомрачительным" или "потрясающим".

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

В нынешнем исследовании Ковачевич и его коллеги изучали убеждения романтических пар по поводу спонтанного и запланированного секса. Они также спросили, какой секс — спонтанный или запланированный доставляет большее удовольствие.

"Как и ожидалось, большинство участников считали, что спонтанный секс доставляет больше удовольствия, чем запланированный. Однако были и те, кто заявил, что предпочитает, чтобы их сексуальные контакты были запланированы. Даже если спонтанный секс является идеальным вариантом, для некоторых людей может быть более практично планировать время для секса в своем плотном календаре", — добавили исследователи.

Наблюдение за сексуальной жизнью реальных пар

В продолжение этого опроса Ковачевич и его коллеги попросили 121 пару принять участие в трехнедельном исследовании, которое продолжалось в форме дневника. Перед началом исследования каждый партнер указал свои спонтанные и планируемые сексуальные убеждения, а также оценил общий уровень сексуального удовлетворения, сексуального желания и сексуального дистресса.

Затем в течение следующего 21 дня каждый участник указывал, занимался ли он сексом в этот день и был ли он спонтанным или запланированным. Они также оценивали уровень своего сексуального удовольствия, сексуального желания и сексуального дистресса в этот день.

Мужчина и женщина, лежа на кровати. Фото: Freepik

"Хотя люди обычно считают, что спонтанный секс доставляет больше удовольствия, чем запланированный, исследователи не нашли никаких доказательств этого. Другими словами, эти респонденты сообщили, что их запланированные сексуальные контакты доставляли им такое же удовольствие, как и спонтанные. В психологических исследованиях не есть чем-то необычным, что убеждения людей не совпадают с их реальным опытом.Этот вывод также подтверждает утверждение, что эти убеждения основываются на общественных ожиданиях относительно того, как должен происходить секс", — говорится в сообщении.

Однако был один интересный вывод, который нужно раскрыть. А именно, когда один человек предпочитал запланированный секс, его партнер сообщал о более низкой общей сексуальной удовлетворенности в начале исследования. Возможно, эти пары прибегали к запланированному сексу как к способу поддержать упадок сексуальной жизни, как часто советуют семейные консультанты, и именно поэтому они сообщали о более низкой сексуальной удовлетворенности в начале исследования.

Миф о спонтанном сексе

Тем не менее, эти результаты показывают, что запланированный секс может быть не хуже спонтанного. По этому поводу Ковачевич и его коллеги ссылаются на известного психотерапевта Эстер Перель, комментирующую "миф о спонтанном сексе".

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

"То есть пары в начале отношений часто считают, что их секс спонтанен, но на самом деле к этому якобы спонтанному занятию любовью идет много подготовки. Они ухаживают за собой в ожидании, флиртуют друг с другом и выделяют время для секса", — говорится в сообщении.

Это также указывает на причину, почему спонтанный секс воспринимается как более увлекательный, чем запланированный. То есть спонтанный секс более вероятен, когда отношения новые и партнеры имеют сильное желание быть друг с другом. В этом случае спонтанный секс так увлекателен, потому что все в новых отношениях увлекает.

Мужчина и женщина в спальне. Фото: Freepik

Но как только пары вступают в длительные дела, требования повседневной жизни уменьшают способности для спонтанного секса. Возможности для секса приходится искать между требованиями работы, ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми. Планируемый секс может быть единственным сексом, который могут иметь занятые пары.

Представление о том, что секс должен быть спонтанным – это миф, увековеченный нашим обществом. Именно такой секс чаще всего изображают в фильмах, которые, в конце концов, рассказывают нам увлекательные истории молодой любви и страстной романтики, а не повседневную жизнь пар, которые уже давно устроились вместе. И хотя спонтанный секс, безусловно, может быть волнующим, именно запланированный секс, скорее всего, сплачивает пары надолго.

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