Секс відіграє важливу роль у відносинах

Чоловік та жінка в ліжку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідники вирішили порівняти виникнення сексу спонатно та заплановано. Вони дійшли до висновку, що фізична близькість напряму впливає на розвиток відносин.

Про це повідомив Psychology Today.

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Як зазначають психолог з Йоркського університету (Канада) Катаріна Ковачевич та її колеги у статті, яку вони нещодавно опублікували в журналі The Journal of Sex Research, більшість людей вважають, що спонтанний секс приносить більше задоволення. Частково це пов'язано з тим, що саме так секс зображується в кіно — гарячим, пристрасним і спонтанним. Крім того, люди можуть пам'ятати час, коли їхні романтичні стосунки були новими, сексуальне бажання було високим, а спонтанний секс був нормою.

Чоловік цілує жінку. Фото: Freepik

"Проте, коли інтимні стосунки стають зрілими, сексуальне бажання згасає. Однією з причин є те, що знайомство вже не так збуджує, як новизна. Але, можливо, ще більш важливою причиною є те, що вимоги повсякденного життя можуть заважати знайти час, або енергію для сексу", — йдеться в повідомленні.

Пари, які часто займаються сексом

Тим не менш, численні дослідження показують, що пари, які часто займаються сексом, щасливіші і більш задоволені своїми стосунками. У рамках так званої моделі "достатньо хорошого" сексу вчені, що вивчають стосунки, і сімейні консультанти заохочують романтичних партнерів реалістично ставитися до сексу.

Згідно з цим способом мислення, важливо те, що пари часто вступають в інтимні стосунки, а не те, чи є їхній секс "запаморочливим" або "приголомшливим".

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

У нинішньому дослідженні Ковачевич та її колеги вивчали переконання романтичних пар щодо спонтанного та запланованого сексу. Вони також запитали, який секс — спонтанний чи запланований приносить більше задоволення.

"Як і очікувалося, більшість учасників вважали, що спонтанний секс приносить більше задоволення, ніж запланований. Однак були й ті, хто заявив, що вважає за краще, щоб їхні сексуальні контакти були запланованими. Навіть якщо спонтанний секс є ідеальним варіантом, для деяких людей може бути практичніше планувати час для сексу у своєму щільному календарі", — додали дослідники.

Спостереження за сексуальним життям реальних пар

У продовження цього опитування Ковачевич та його колеги попросили 121 пару взяти участь у тритижневому дослідженні, яке тривало у формі щоденника. Перед початком дослідження кожен партнер вказав свої спонтанні та заплановані сексуальні переконання, а також оцінив загальний рівень сексуального задоволення, сексуального бажання та сексуального дистресу.

Потім протягом наступного 21 дня кожен учасник вказував, чи займався він сексом в цей день, і чи був він спонтанним або запланованим. Вони також оцінювали рівень свого сексуального задоволення, сексуального бажання та сексуального дистресу в цей день.

Чоловік та жінка лежать на ліжку. Фото: Freepik

"Хоча люди зазвичай вважають, що спонтанний секс приносить більше задоволення, ніж запланований, дослідники не знайшли жодних доказів цього. Іншими словами, ці респонденти повідомили, що їхні заплановані сексуальні контакти приносили їм таке ж задоволення, як і спонтанні. У психологічних дослідженнях не є чимось незвичайним те, що переконання людей не збігаються з їхнім реальним досвідом. Цей висновок також підтверджує твердження, що ці переконання ґрунтуються на суспільних очікуваннях щодо того, як має відбуватися секс", — йдеться в повідомленні.

Однак був один цікавий висновок, який потрібно розкрити. А саме, коли одна людина надавала перевагу запланованому сексу, її партнер повідомляв про нижчу загальну сексуальну задоволеність на початку дослідження. Можливо, ці пари вдавалися до запланованого сексу як до способу підтримати сексуальне життя, що занепадає, як часто радять сімейні консультанти, і саме тому вони повідомляли про нижчу сексуальну задоволеність на початку дослідження.

Міф про спонтанний секс

Тим не менш, ці результати показують, що запланований секс може бути не гіршим за спонтанний. З цього приводу Ковачевич та її колеги посилаються на відомого психотерапевта Естер Перель, яка коментує "міф про спонтанний секс".

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

"Тобто, пари на початку стосунків часто вважають, що їхній секс є спонтанним, але насправді до цього нібито спонтанного заняття любов'ю йде багато підготовки. Вони доглядають за собою в очікуванні, фліртують одне з одним і виділяють час для сексу", — йдеться в повідомленні.

Це також вказує на причину, чому спонтанний секс сприймається як більш захоплюючий, ніж запланований. Тобто, спонтанний секс більш ймовірний, коли стосунки нові і партнери мають сильне бажання бути одне з одним. У цьому випадку спонтанний секс є таким захоплюючим, тому що все в нових стосунках захоплює.

Чоловік та жінка в спальні. Фото: Freepik

Але як тільки пари вступають у довготривалі стосунки, вимоги повсякденного життя зменшують можливості для спонтанного сексу. Натомість, можливості для сексу доводиться шукати між вимогами роботи, веденням домашнього господарства та доглядом за дітьми. Запланований секс може бути єдиним сексом, який можуть мати зайняті пари.

Уявлення про те, що секс має бути спонтанним — це міф, увічнений нашим суспільством. Саме такий секс найчастіше зображують у фільмах, які, зрештою, розповідають нам захопливі історії молодого кохання та палкої романтики, а не повсякденне життя пар, які вже давно влаштувалися разом. І хоча спонтанний секс, безумовно, може бути хвилюючим, саме запланований секс, швидше за все, згуртовує пари надовго.

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