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ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати стрес

4 липня 2023 06:07
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Ці продукти здатні знизити рівень стресу
Стресовий стан. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли виникає стрес, люди звикли йти до аптеки за заспокійливими чи іншими лікарськими засобами. Проте є звичайні продукти, які здатні позитивно вплинути на емоційний стан

Про це повыдомила дыэтологиня Ольга Безугла

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Їжа в боротьбі зі стресом може бути одним з найсильніших союзників, головне — правильно обирати продукти.

Яйця

Яйця часто називають полівітамінами природи через їх вражаючий профіль поживних речовин, особливо важливим є холін, також відомий, як вітамін В4. Він відповідає за здоров’я мозку і захищає від стресу.

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Курячі яйця. Фото: Freepik

Броколі

Броколі багата сульфорафаном, сполукою сірки, яка має нейропротекторні властивості та може мати заспокійливу та антидепресантну дію. 

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Капуста броколі. Фото: Freepik

Загалом хрестоцвіті овочі, є концентрованими харчовими джерелами деяких поживних речовин, включаючи магній, вітамін С і фолієву кислоту, які, як було доведено, борються з симптомами депресії.

Шпинат

Шпинат також містить фолієву кислоту, яка допомагає виробляти дофамін, серотонін та магній, який зменшує ризик депресії.

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Листя шпинату. Фото: Freepik

Цей мікроелемент вимивається з організму при сильному стресі, тому важливо отримувати його у достатній кількості.

Чорниця

Чорниця містить велику кількість флавоноїдів- антиоксидантів, що мають потужну протизапальну та нейропротекторну дію. 

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Ягоди чорниці. Фото: Freepik

Вони можуть допомогти зменшити запалення, пов’язане зі стресом, і захистити від пов’язаного зі стресом пошкодження клітин.

Субпродукти чи курячий бульйон

Ці продукти багаті вітамінами групи В — особливо В12, В6, рибофлавіном (В2) та фолієвою кислотою (В9).

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Курячі субпродукти. Фото: Freepik

Саме ці вітаміни беруть активну участь у виробництві гормонів щастя — дофаміну й серотоніну.

Раніше ми писали про продукти, які допомагають при головному болю краще за ліки.

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