Ці продукти здатні знизити рівень стресу

ТОП-5 продуктів, які допоможуть подолати стрес
Коли виникає стрес, люди звикли йти до аптеки за заспокійливими чи іншими лікарськими засобами. Проте є звичайні продукти, які здатні позитивно вплинути на емоційний стан.
Про це повыдомила дыэтологиня Ольга Безугла.
Їжа в боротьбі зі стресом може бути одним з найсильніших союзників, головне — правильно обирати продукти.
Яйця
Яйця часто називають полівітамінами природи через їх вражаючий профіль поживних речовин, особливо важливим є холін, також відомий, як вітамін В4. Він відповідає за здоров’я мозку і захищає від стресу.
Броколі
Броколі багата сульфорафаном, сполукою сірки, яка має нейропротекторні властивості та може мати заспокійливу та антидепресантну дію.
Загалом хрестоцвіті овочі, є концентрованими харчовими джерелами деяких поживних речовин, включаючи магній, вітамін С і фолієву кислоту, які, як було доведено, борються з симптомами депресії.
Шпинат
Шпинат також містить фолієву кислоту, яка допомагає виробляти дофамін, серотонін та магній, який зменшує ризик депресії.
Цей мікроелемент вимивається з організму при сильному стресі, тому важливо отримувати його у достатній кількості.
Чорниця
Чорниця містить велику кількість флавоноїдів- антиоксидантів, що мають потужну протизапальну та нейропротекторну дію.
Вони можуть допомогти зменшити запалення, пов’язане зі стресом, і захистити від пов’язаного зі стресом пошкодження клітин.
Субпродукти чи курячий бульйон
Ці продукти багаті вітамінами групи В — особливо В12, В6, рибофлавіном (В2) та фолієвою кислотою (В9).
Саме ці вітаміни беруть активну участь у виробництві гормонів щастя — дофаміну й серотоніну.
Раніше ми писали про продукти, які допомагають при головному болю краще за ліки.