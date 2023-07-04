Эти продукты способны снизить уровень стресса.

Стрессовое состояние. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда возникает стресс, люди привыкли идти в аптеку за успокаительными или другими лекарственными средствами. Однако есть обычные продукты, способные положительно повлиять на эмоциональное состояние.

Об этом сообщила диэтологиня Ольга Безугла.

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Яйца

Яйца часто называют поливитаминами природы из-за их впечатляющего профиля питательных веществ, особенно важен холин, также известный, как витамин В4. Он отвечает за здоровье мозга и защищает от стресса.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Брокколи

Брокколи богата сульфорафаном, соединением серы, обладающим нейропротекторными свойствами и может оказывать успокаивающее и антидепрессантное действие.

Капуста брокколи. Фото: Freepik

В целом крестоцветные овощи являются концентрированными пищевыми источниками некоторых питательных веществ, включая магний, витамин С и фолиевую кислоту, которые, как было доказано, борются с симптомами депрессии.

Шпинат

Шпинат также содержит фолиевую кислоту, которая помогает вырабатывать дофамин, серотонин и магний, что уменьшает риск депрессии.

Листья шпината. Фото: Freepik

Этот микроэлемент вымывается из организма при сильном стрессе, поэтому важно получать его в достаточном количестве.

Черника

Черника содержит большое количество флавоноидов-антиоксидантов, обладающих мощным противовоспалительным и нейропротекторным действием.

Ягоды черники. Фото: Freepik

Они могут помочь уменьшить воспаление, связанное со стрессом, и защитить от связанного со стрессом повреждения клеток.

Субпродукты или куриный бульон

Эти продукты богаты витаминами группы В – особенно В12, В6, рибофлавином (В2) и фолиевой кислотой (В9).

Куриные субпродукты. Фото: Freepik

Именно эти витамины активно участвуют в производстве гормонов счастья — дофамина и серотонина.

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