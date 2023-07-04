Эти продукты способны снизить уровень стресса.

ТОП-5 продуктов, которые помогут преодолеть стресс
Когда возникает стресс, люди привыкли идти в аптеку за успокаительными или другими лекарственными средствами. Однако есть обычные продукты, способные положительно повлиять на эмоциональное состояние.
Об этом сообщила диэтологиня Ольга Безугла.
Еда в борьбе со стрессом может быть одним из сильнейших союзников, главное — правильно выбирать продукты.
Яйца
Яйца часто называют поливитаминами природы из-за их впечатляющего профиля питательных веществ, особенно важен холин, также известный, как витамин В4. Он отвечает за здоровье мозга и защищает от стресса.
Брокколи
Брокколи богата сульфорафаном, соединением серы, обладающим нейропротекторными свойствами и может оказывать успокаивающее и антидепрессантное действие.
В целом крестоцветные овощи являются концентрированными пищевыми источниками некоторых питательных веществ, включая магний, витамин С и фолиевую кислоту, которые, как было доказано, борются с симптомами депрессии.
Шпинат
Шпинат также содержит фолиевую кислоту, которая помогает вырабатывать дофамин, серотонин и магний, что уменьшает риск депрессии.
Этот микроэлемент вымывается из организма при сильном стрессе, поэтому важно получать его в достаточном количестве.
Черника
Черника содержит большое количество флавоноидов-антиоксидантов, обладающих мощным противовоспалительным и нейропротекторным действием.
Они могут помочь уменьшить воспаление, связанное со стрессом, и защитить от связанного со стрессом повреждения клеток.
Субпродукты или куриный бульон
Эти продукты богаты витаминами группы В – особенно В12, В6, рибофлавином (В2) и фолиевой кислотой (В9).
Именно эти витамины активно участвуют в производстве гормонов счастья — дофамина и серотонина.
Раньше мы писали о продуктах, которые помогают при головной боли лучше лекарств.