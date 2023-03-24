Стосунки на відстані: поради психолога жінкам військових

Порада психолога про стосунки на відстані

Тисячі жінок через війну в Україні змушені жити без чоловіків, бо вони на фронті. І в стосунках на відстані вони допускаються помилки, яка негативно вплине на пару.

Що жінки роблять не так, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун.

"Я бачу іншу тенденцію, коли жінка, чоловік якої на фронті, часто собі забороняє жити звичайним життям — ходити в театр, кафе, гуляти з друзями. Але ж наші військові і воюють за те, щоб у нас було життя і ми собі могли дозволяти жити. Це важлива річ, за якою треба приглядати і дозволяти собі жити", — сказала психологиня.

За її словами, жінки повинні мати сили, щоб після повернення чоловіка додому допомогти йому в адаптації та реабілітації. Емоційний стан буде впливати на відновлення стосунків у парі.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни українці пережили сотні трагічних подій, які змінили їхнє життя та світосприйняття. Люди живуть далі попри те, що планувати щось стає доволі складніше, а умови змінюються щодня. Новини.LIVE розбиралося, як змінилася психологія українців за рік, що тригерить людей та як вони сприймають росіян.