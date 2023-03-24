Стосунки на відстані: поради психолога жінкам військових

Психолог назвала помилку жінок, чоловіки яких на війні
Тисячі жінок через війну в Україні змушені жити без чоловіків, бо вони на фронті. І в стосунках на відстані вони допускаються помилки, яка негативно вплине на пару.
Що жінки роблять не так, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун.
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"Я бачу іншу тенденцію, коли жінка, чоловік якої на фронті, часто собі забороняє жити звичайним життям — ходити в театр, кафе, гуляти з друзями. Але ж наші військові і воюють за те, щоб у нас було життя і ми собі могли дозволяти жити. Це важлива річ, за якою треба приглядати і дозволяти собі жити", — сказала психологиня.
За її словами, жінки повинні мати сили, щоб після повернення чоловіка додому допомогти йому в адаптації та реабілітації. Емоційний стан буде впливати на відновлення стосунків у парі.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни українці пережили сотні трагічних подій, які змінили їхнє життя та світосприйняття. Люди живуть далі попри те, що планувати щось стає доволі складніше, а умови змінюються щодня. Новини.LIVE розбиралося, як змінилася психологія українців за рік, що тригерить людей та як вони сприймають росіян.