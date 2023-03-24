Отношения на расстоянии: советы психолога женщинам военных

Совет психолога об отношениях на расстоянии

Тысячи женщин из-за войны в Украине вынуждены жить без мужчин, потому что они на фронте. И в отношениях на расстоянии они допускают ошибку, которая негативно повлияет на пару.

Что женщины делают не так, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

"Я вижу другую тенденцию, когда женщина, мужчина которой на фронте, часто себе запрещает жить обычной жизнью — ходить в театр, кафе, гулять с друзьями. Но ведь наши военные и воюют за то, чтобы у нас была жизнь и мы себе могли позволять жить. Это важная вещь, за которой нужно присматривать и позволять себе жить" , — сказала психологиня.

По ее словам, женщины должны иметь силы, чтобы по возвращении мужчины домой помочь ему в адаптации и реабилитации. Эмоциональное состояние будет влиять на восстановление отношений в паре.

Напомним, за год полномасштабной войны украинцы пережили сотни трагических событий, изменивших их жизнь и мировосприятие. Люди живут дальше, несмотря на то, что планировать что-то становится довольно сложным, а условия меняются каждый день. Новини.LIVE разбиралось, как изменилась психология украинцев за год, что триггерит людей и как они воспринимают россиян.