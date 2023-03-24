Отношения на расстоянии: советы психолога женщинам военных

Психолог назвала ошибку женщин, мужчины которых на войне
Тысячи женщин из-за войны в Украине вынуждены жить без мужчин, потому что они на фронте. И в отношениях на расстоянии они допускают ошибку, которая негативно повлияет на пару.
Что женщины делают не так, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.
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"Я вижу другую тенденцию, когда женщина, мужчина которой на фронте, часто себе запрещает жить обычной жизнью — ходить в театр, кафе, гулять с друзьями. Но ведь наши военные и воюют за то, чтобы у нас была жизнь и мы себе могли позволять жить. Это важная вещь, за которой нужно присматривать и позволять себе жить" , — сказала психологиня.
По ее словам, женщины должны иметь силы, чтобы по возвращении мужчины домой помочь ему в адаптации и реабилитации. Эмоциональное состояние будет влиять на восстановление отношений в паре.
Напомним, за год полномасштабной войны украинцы пережили сотни трагических событий, изменивших их жизнь и мировосприятие. Люди живут дальше, несмотря на то, что планировать что-то становится довольно сложным, а условия меняются каждый день. Новини.LIVE разбиралось, как изменилась психология украинцев за год, что триггерит людей и как они воспринимают россиян.