Оптична головоломка: лише 1% можуть побачити собаку серед корів

Де ховається собака? Малюнок: Playbuzz

На малюнку зображено 83 корови й лише один собака. Знайдіть хитрого песика за 12 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Собака і корови"

Це завдання змусить чухати потилицю, поки триває змагання з годинником, щоб встигнути розгадати його вчасно.

Оптичні ілюзії — цікавий спосіб покращити свою спостережливість. Такі завдання створені для людей, які люблять кидати виклик своєму творчому мисленню за допомогою веселих ігор та головоломок.

На цьому вірусному зображенні гравцям пропонується знайти собаку, яка ховається у всіх на виду. Й лише 1% людей може розгледіти прихованого домашнього улюбленця за 12 секунд.

Собаку легко не помітити, позаяк він ідеально поєднується з рештою корів. Але не здавайтеся. Ви все ще можете потрапити в топ гравців.

Підказка: уважно подивіться на третій ряд знизу, й легко помітите сіро-чорного собаку.

Все ще не знайшли розгадку? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.