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Оптична ілюзія — всі бачать собаку, а хто знайде її господаря за 12 секунд

8 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: всі бачать собаку, а хто знайде її господаря за 12 секунд
Господар собаки десь тут. Малюнок: themindsjournal.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На зображенні — на вигляд милий кудлатий песик, який радіє кісточці, яку він стискає в лапках. Але, хоча він здається самотнім, десь на картинці ховається його найкращий друг.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Ця оптична ілюзія викривляє розум та перевіряє ваш мозок на міцність.

Ви знайшли господаря? Ось підказка. Спробуйте нахилити сторінку під різними кутами та шукайте вуса.

Ця головоломка є особливо складною, позаяк зображення містить багато дрібних деталей, які допомагають власнику собаки бути краще замаскованим.

Не засмучуйтесь, якщо не знайшли його, адже це одна з найскладніших головоломок.

І обов'язково продовжуйте тренуватися, адже головоломки можуть позитивно впливати на здоров'я вашого мозку.

Такі задачі стимулюють когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися на одному завданні.

Звичайно, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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