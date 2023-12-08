Оптична ілюзія: всі бачать собаку, а хто знайде її господаря за 12 секунд

Господар собаки десь тут. Малюнок: themindsjournal.com

На зображенні — на вигляд милий кудлатий песик, який радіє кісточці, яку він стискає в лапках. Але, хоча він здається самотнім, десь на картинці ховається його найкращий друг.

Головоломку запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія "Собака та його господар"

Ця оптична ілюзія викривляє розум та перевіряє ваш мозок на міцність.

Ви знайшли господаря? Ось підказка. Спробуйте нахилити сторінку під різними кутами та шукайте вуса.

Ця головоломка є особливо складною, позаяк зображення містить багато дрібних деталей, які допомагають власнику собаки бути краще замаскованим.

Не засмучуйтесь, якщо не знайшли його, адже це одна з найскладніших головоломок.

І обов'язково продовжуйте тренуватися, адже головоломки можуть позитивно впливати на здоров'я вашого мозку.

Такі задачі стимулюють когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися на одному завданні.

Звичайно, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.