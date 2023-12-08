Оптическая иллюзия: все видят собаку, а кто найдет ее хозяина за 12 секунд

Хозяин собаки где-то здесь. Рисунок: themindsjournal.com

На изображении — с виду милая лохматая собачка, которая радуется косточке, сжимая ее в лапках. Но, хотя она кажется одинокой, где-то на картинке скрывается ее лучший друг.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая иллюзия "Собака и ее хозяин"

Эта оптическая иллюзия искажает разум и проверяет ваш мозг на прочность.

Вы нашли хозяина? Вот подсказка. Попробуйте наклонить страницу под разными углами и ищите усы.

Эта головоломка особенно сложна, так как изображение содержит много мелких деталей, которые помогают владельцу собаки быть лучше замаскированным.

Не огорчайтесь, если не нашли его, ведь это одна из самых сложных головоломок.

И обязательно продолжайте тренироваться, ведь головоломки могут оказывать положительное воздействие на здоровье вашего мозга.

Такие задачи стимулируют когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя сконцентрироваться на одной задаче.

Конечно, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.