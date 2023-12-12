Оптическая головоломка: только 1% могут увидеть собаку среди коров

Где прячется собака? Рисунок: Playbuzz

На рисунке изображено 83 коровы и только одна собака. Найдите хитрую собачку за 12 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Эта задача заставит чесать затылок, пока идет соревнование с часами, чтобы успеть разгадать ее вовремя.

Оптические иллюзии — интересный способ улучшить свою наблюдательность. Такие задачи предназначены для людей, которые любят бросать вызов своему творческому мышлению с помощью веселых игр и головоломок.

На этом вирусном изображении игрокам предлагается найти собаку, которая прячется у всех на виду. И только 1% людей могут разглядеть скрытого домашнего любимца за 12 секунд.

Собаку легко не заметить, поскольку она идеально сочетается с остальными коровами. Но не сдавайтесь. Вы всё ещё можете попасть в топ игроков.

Подсказка: внимательно посмотрите на третий ряд снизу и легко заметите серо-черную собаку.

Всё ещё не нашли разгадку? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.