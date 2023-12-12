Оптическая головоломка — только 1% могут увидеть собаку среди коров
На рисунке изображено 83 коровы и только одна собака. Найдите хитрую собачку за 12 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Собака и коровы"
Эта задача заставит чесать затылок, пока идет соревнование с часами, чтобы успеть разгадать ее вовремя.
Оптические иллюзии — интересный способ улучшить свою наблюдательность. Такие задачи предназначены для людей, которые любят бросать вызов своему творческому мышлению с помощью веселых игр и головоломок.
На этом вирусном изображении игрокам предлагается найти собаку, которая прячется у всех на виду. И только 1% людей могут разглядеть скрытого домашнего любимца за 12 секунд.
Собаку легко не заметить, поскольку она идеально сочетается с остальными коровами. Но не сдавайтесь. Вы всё ещё можете попасть в топ игроков.
Подсказка: внимательно посмотрите на третий ряд снизу и легко заметите серо-черную собаку.
Всё ещё не нашли разгадку? Не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Раньше мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.
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