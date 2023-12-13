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Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

13 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Хитра оптична головоломка — знайдіть машину в засніженому лісі за 11 секунд
Цікавий і хитрий тест-головоломка. Фото: Times of India
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Виявляється, ми сприймаємо різні предмети у житті неправильно, адже ми можемо бачити те, чого насправді немає, і не помічати те, що розташовано просто перед очима. Існує дуже цікава головоломка, яка допоможе розслабитися, провести гарно час і відволіктися.

Головоломку розмістили на сайті Times of India.

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Оптична головоломка — знайдіть маленьку машину в зимовому лісі

Щоб вирішити цю головоломку, подивіться дуже уважно на зображення, де є дорослі з дітьми. Ваша задача — це знайти картинку машинки в засніженому лісі. Як кажуть автори цього тесту, якщо ви зможете це зробити за 11 секунд, то ви входити до 1% людей, які змогли це зробити так швидко.

Але, якщо вже пройшло 11 секунд, але ви так і не знайшли потрібний транспортний засіб, не засмучуйтеся, адже ви далеко не одні такі. Просто ознайомтеся з результатами цього тесту, які вказані нижче. Ми впевнені, що ці результати вас дуже здивують.

Результати хитрого тесту-головоломки

Справа в тому, що коли потрібно знайти машину в зимовому лісі, мозок починає це сприймати буквально. Саме тому людина починає шукати справжню машину серед засніжених дерев. Але хитрістю цієї головоломки є той факт, що в лісі насправді немає ніякої машини.

Потрібна картина автомобіля розташована на одному з дерев, але не в прямому вигляді, а в трохи перевернутому. Але мозок великої кількості людей налаштований на те, щоб сприймати все в буквальному сенсі, тому мало людей, які шукають картинку автомобіля.

Результаты интересного оптического теста-головоломки
Результати цікавого оптичного тесту-головоломки. Фото: Times of India

Сподіваємося, ви змогли впоратися з цим нелегким завданням і весело провести час. 

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну головоломку, де потрібно знайти гроші на зображенні. 

Раніше ми розповідали про непросту оптичну ілюзію, де потрібно знайти собаку серед корів. 

Також ми повідомляли про цікаву головоломку, де потрібно знайти єнота в продуктовому магазині.

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