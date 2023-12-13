Хитра оптична головоломка — знайдіть машину в засніженому лісі за 11 секунд

Цікавий і хитрий тест-головоломка. Фото: Times of India

Виявляється, ми сприймаємо різні предмети у житті неправильно, адже ми можемо бачити те, чого насправді немає, і не помічати те, що розташовано просто перед очима. Існує дуже цікава головоломка, яка допоможе розслабитися, провести гарно час і відволіктися.

Головоломку розмістили на сайті Times of India.

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Оптична головоломка — знайдіть маленьку машину в зимовому лісі

Щоб вирішити цю головоломку, подивіться дуже уважно на зображення, де є дорослі з дітьми. Ваша задача — це знайти картинку машинки в засніженому лісі. Як кажуть автори цього тесту, якщо ви зможете це зробити за 11 секунд, то ви входити до 1% людей, які змогли це зробити так швидко.

Але, якщо вже пройшло 11 секунд, але ви так і не знайшли потрібний транспортний засіб, не засмучуйтеся, адже ви далеко не одні такі. Просто ознайомтеся з результатами цього тесту, які вказані нижче. Ми впевнені, що ці результати вас дуже здивують.

Результати хитрого тесту-головоломки

Справа в тому, що коли потрібно знайти машину в зимовому лісі, мозок починає це сприймати буквально. Саме тому людина починає шукати справжню машину серед засніжених дерев. Але хитрістю цієї головоломки є той факт, що в лісі насправді немає ніякої машини.

Потрібна картина автомобіля розташована на одному з дерев, але не в прямому вигляді, а в трохи перевернутому. Але мозок великої кількості людей налаштований на те, щоб сприймати все в буквальному сенсі, тому мало людей, які шукають картинку автомобіля.

Результати цікавого оптичного тесту-головоломки. Фото: Times of India

Сподіваємося, ви змогли впоратися з цим нелегким завданням і весело провести час.

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