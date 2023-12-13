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Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

13 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Хитрая оптическая головоломка — найдите машину в заснеженном лесу за 11 секунд
Интересный и хитрый тест-головоломка. Фото: Times of India
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Оказывается, мы воспринимаем разные предметы в жизни неправильно, ведь мы можем видеть то, чего на самом деле нет, и не замечать то, что расположено прямо перед глазами. Существует очень интересная головоломка, которая поможет расслабиться, провести хорошо время и отвлечься.

Головоломку разместили на сайте Times of India.

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Оптическая головоломка — найдите маленькую машину в зимнем лесу

Чтобы решить эту головоломку, очень внимательно посмотрите на изображение, где есть взрослые с детьми. Ваша задача — это найти картинку машинки в заснеженном лесу. Как говорят авторы этого теста, если вы сможете это сделать за 11 секунд, то вы входите в 1% людей, которые смогли это сделать так быстро.

Но, если уже прошло 11 секунд, но вы так и не нашли нужное транспортное средство, не огорчайтесь, ведь вы далеко не одни такие. Просто ознакомьтесь с результатами этого теста, указанными ниже. Мы уверены, что эти результаты вас очень удивят.

Результаты хитрого теста-головоломки

Дело в том, что когда нужно найти машину в зимнем лесу, мозг начинает воспринимать это буквально. Поэтому человек начинает искать настоящую машину среди заснеженных деревьев. Но хитростью этой головоломки есть тот факт, что в лесу действительно нет никакой машины.

Нужная картина автомобиля расположена на одном из деревьев, но не в прямом виде, а в немного перевернутом. Но мозг большого количества людей настроен на то, чтобы воспринимать все в буквальном смысле, поэтому мало людей, ищущих картинку автомобиля.

Результаты интересного оптического теста-головоломки
Результаты увлекательного оптического теста-головоломки. Фото: Times of India

Надеемся, вы смогли справиться с этой нелегкой задачей и весело провести время.

Напомним, мы писали об интересной оптической головоломке, где нужно найти деньги на картинке.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической иллюзии, где нужно найти собаку среди коров.

Также мы сообщали об интересной головоломке, где нужно найти енота в продуктовом магазине.

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