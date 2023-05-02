Як позбавитися від нав’язливих думок: 7 прийомів

Як позбавитися від нав'язливих думок? Фото: Pexels.

Війна — це час, коли навіть найсильнішим духом людям важко справитися із тривогою та хвилюванням. Один із найпроблемніших "ефектів", породжених стресом — це румінація. Румінація, або ж повторення негативних думок та спогадів без будь-якої мети, це дуже виснажливий і надокучливий процес. Не всі люди "ловлять себе" на румінації: багато жертв цього ментального "бага" не помічають, що "ходять по колу" і починають сприймати свої ментальні каруселі як звичайну спробу знайти вихід із ситуації.

Якщо ви постійно "шукаєте вихід" чи намагаєтеся "зрозуміти, як так сталося", повторюючи при цьому одні й ті ж думки чи аргументи, значить ви таки потрапили у пастку румінації! Далі розповімо про те, як самостійно позбавитися від нав’язливих думок.

Як позбавитися від румінації?

Не здавайтесь! Фото — Pexels.

Слідуйте цим порадам і у вас точно все вийде!

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1.Переривання циклу румінації

Це можна зробити різними способами, наприклад, увімкніть улюблену музику, вийдіть на прогулянку, відвідайте друзів або поставте перед собою завдання, виконання якого вимагатиме вашої уваги та креативності — намалюйте картину, зробіть hand-made чи напишіть довгу тематичну статтю для соцмереж.

2.Фокус на моменті

Техніка фокусування передбачає зосередження на тому, що відбувається наразі замість того, щоб думати про минуле або майбутнє. Наприклад, ви можете зосередитися на своєму диханні або предметі, який бачите перед собою. Вголос опишіть його колір, розмір, форму та розкажіть, з якого матеріалу він зроблений.

3.Медитація

Медитація допомагає зосередитися на почуттях і знизити рівень стресу. Ви можете почати з коротких сесій по 5-10 хвилин і підвищувати тривалість медитації поступово.

4.Підтримка

Поділіться своїми почуттями та думками з людьми, які вас розуміють та підтримують. Це зменшить вашу тривожність та допоможе зосередитися на позитивних моментах.

Як позбавитися від румінації? Фото — Pexels.

5.Позитивні думки

Спробуйте сконцентруватися на позитиві. Наприклад, замість того, щоб вчергове думати про те, що війна "розвалила країну", почитайте про відновлення деокупованих міст чи сплануйте святкування перемоги України.

6. Фізична активність

Спробуйте зайнятися йогою чи бігом або просто візьміть за звичку щодня робити фізичні вправи. Налаштуйтеся на те, що коли погані думки знову прийдуть в голову ви просто підведетеся з дивану і почнете присідати!

7. Записуйте свої думки

Інколи корисно записати свої думки та почуття на папір. Це допоможе зрозуміти, що саме спричиняє румінацію та знайти спосіб вирішити цю проблему.

До речі, нещодавно ми писали про те, що кілька на представників кількох знаків Зодіаку чекають хороші новини. Можливо, пощастить саме вам?