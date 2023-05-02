Как избавиться от навязчивых мыслей: 7 приемов

Как избавиться от навязчивых мыслей? Фото: Pexels.

Война — это время, когда даже самым сильным духом людям трудно справиться с тревогой и волнением. Один из самых проблемных "эффектов", порожденных стрессом — это руминация. Руминация, или повторение негативных мыслей и воспоминаний без всякой цели, это очень изнурительный и надоедливый процесс. Не все люди "ловят себя" на руминации: многие жертвы этого ментального "бага" не замечают, что "ходят по кругу", поэтому начинают воспринимать свои ментальные карусели как обычную попытку найти выход из ситуации.

Если вы постоянно "ищете выход" или пытаетесь "понять, как так произошло", повторяя при этом одни и те же мнения или аргументы, значит вы попали в ловушку руминации! Далее расскажем о том, как самостоятельно избавиться от навязчивых мыслей.

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Как избавиться от руминации?

Не сдавайтесь! Фото — Pexels.

Следуйте этим советам и у вас точно все получится!

1.Прерывание цикла руминации

Это можно сделать разными способами, например, включите любимую музыку, выйдите на прогулку, посетите друзей или поставьте перед собой задачу, выполнение которой потребует вашего внимания и креативности – нарисуйте картину, сделайте hand-made или напишите длинную тематическую статью для соцсетей.

2. Фокус на моменте

Техника фокусировки предполагает сосредоточение на происходящем вместо того, чтобы думать о прошлом или будущем. К примеру, вы можете сосредоточиться на своем дыхании или предмете, который видите перед собой. Опишите вслух его цвет, размер, форму и расскажите, из какого материала он сделан.

3. Медитация

Медитация помогает сосредоточиться на чувствах и снизить уровень стресса. Вы можете начать с коротких сессий по 5-10 минут и повышать длительность медитации постепенно.

4. Поддержка

Поделитесь своими чувствами и мыслями с людьми, которые вас понимают и поддерживают. Это уменьшит вашу тревожность и поможет сосредоточиться на положительных моментах.

Как избавиться от руминации? Фото - Pexels.

5. Позитивные мысли

Попытайтесь сконцентрироваться на позитиве. К примеру, вместо того, чтобы в очередной раз думать о том, что война "развалила страну", почитайте о восстановлении деоккупированных городов или спланируйте празднование победы Украины.

6. Физическая активность

Попытайтесь заняться йогой или бегом или просто возьмите за привычку ежедневно делать физические упражнения. Настройтесь на то, что когда плохие мысли снова придут в голову, вы просто встанете с дивана и начнете приседать!

7. Записывайте свои мысли

Иногда полезно записать свои мысли и чувства на бумагу. Это поможет понять, что именно провоцирует руминацию, и, конечно же, найти способ решить эту проблему.

Кстати, недавно мы писали о том, что представителей нескольких знаков Зодиака ожидают хорошие новости. Может быть повезет именно вам?