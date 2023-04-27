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Остеопат розповіла, чому печінка "емоційний" орган”

27 квітня 2023 13:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чому можуть бути проблеми з печінкою?
Лікар остеопат. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Проблеми з печінкою можуть спостерігатися через різні запальні процеси, хронічні та більш серйозні захворювання, але також причини можуть критися і психоемоційному стані. Про причини поганого самопочуття розповіла лікарка.

Про це розповіла остеопат Ганна Кудрінська.

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"Печінка — це дуже емоційний орган і вона перебуває під впливом наших емоцій. Напруга на печінку може бути через пригнічений гнів, через страх. Коли ми боїмося стискується наша грудобрюшна діафрагма і, відповідно, обмежується рух печінки, оскільки печінка та діафрагма — це дуже взаємопов'язані структури", — пояснила остеопат.

Негативні емоції Фото: Pexels

Причини порушення роботи печінки

Також якщо ви колись помічали за собою, що у вас є складність у прийнятті рішень, ви дуже довго думаєте купити чи не купити, взяти не взяти, піти, не піти це означає, що печінка також просить про допомогу.

Гармонійний психоемоційний стан. Фото: Pexels

"Остеопатично дуже добре знімається напруга з печінки і відновлюється рухливість у зв'язках", — Ганна Кудрінська.

Для довідки

Остеопаатія – система лікування альтернативної медицини, яка не має наукового обґрунтування. В основі остеопатії лежить уявлення про те, що вирішальне значення мають зв'язки між роботою тих чи інших органів та м'язово-скелетною структурою. Вона створена Ендрю Тейлором Стіллом 22 червня 1874 року.

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