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Остеопат рассказала, почему печень "эмоциональный" орган

27 апреля 2023 13:03
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Из-за чего могут быть проблемы с печенью?
Врач остеопат. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Проблемы с печенью могут наблюдаться из-за различных воспалительных процессов, хронических и более серьезных заболеваний, но также причины могут крыться и психоэмоциональном состоянии. О причинах плохого самочувствия рассказала врач. 

Об этом рассказала остеопат Анна Кудринская

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"Печень — это очень эмоциональный орган и она находится под воздействием наших эмоций. Напряжение на печень может быть из-за подавленного гнева, из-за страха. Когда мы боимся сжимается наша грудобрюшная диафрагма и соответственно ограничивается движение печени, поскольку печень и диафрагма — это очень взаимосвязанные структуры", — пояснила остеопат. 

Негативные эмоции. Фото: Pexels

Причины нарушения работы печени 

Также если вы когда-то замечали за собой, что у вас есть сложность в принятии решений, вы очень долго думаете купить или не купить, взять не взять, пойти, не пойти это значит, что печень также просит о помощи. 

Гармоничное психоэмоциональное состояние. Фото: Pexels

"Остеопатически очень хорошо снимается напряжение с печени и возобновляется подвижность в связках", — Анна Кудринская. 

Для справки

Остеопаатия — система лечения альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования. В основе остеопатии лежит представление о том, что решающее значение имеют связи между работой тех или иных органов и мышечно-скелетной структурой. Она создана Эндрю Тейлором Стиллом 22 июня 1874 года.

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