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Один укол — і організм як новенький: вчені винайшли інноваційний біоматеріал

10 лютого 2023 15:30
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Вчені придумали, як уколом вилікувати пошкоджені тканини зсередини
Що відомо про винахід вчених
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Науковці з Каліфорнійського університету у Сан-Дієго зробили науковий прорив. Вони винайшли новий біоматеріал, який здатен лікувати пошкоджені тканини зсередини та відновлювати клітини.

Про це йдеться на сайті Science Daily

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Детальніше про винахід

Вчені винайшли новий біоматеріал, який може зменшувати запалення в тканинах та сприяти відновленню тканин та клітин. Його можна вводити внутрішньовенно. Новий біоматеріал протестували, що дозволило довести факт його ефективності у лікуванні пошкоджень тканин внаслідок серцевих нападів. Тест проводили на гризунах та великих тканинах. Під час випробовувань також вдалося зробити висновок, що новий винахід може допомогти вилікуватися пацієнтам, які отримали черепно-мозкову травму та легеневу артеріальну гіпертензію.

Дослідження безпеки та ефективності біоматеріалу на людях може розпочатися не раніше, як протягом одного-двох років, кажуть вчені.

Раніше команда дослідників винайшла гель із природних каркасів тканини серцевого м'яза. Але недоліком було те, що його потрібно було вводити голкою у серце, а для людей, які перенесли серцевий напад, така процедура була вкрай небезпечною. Новий біоматеріал дозволяє вливати його безпосередньо у кровоносну систему одночасно з іншими методами лікування, такими як ангіопластика чи стент.

"Ми намагалися розробити терапію біоматеріалом, яку можна було б надавати важкодоступним органам і тканинам, і ми винайшли метод, щоб скористатися перевагами кровотоку — судин, які вже постачають кров до цих органів і тканин", — сказав перший автор статті Мартін Спанг.

Однією з переваг нового біоматеріалу є те, що він рівномірно розподіляється по пошкодженій тканині, оскільки його вводять або вводять внутрішньовенно. Тоді як гідрогель, введений через катетер, залишається в певних місцях і не поширюється.

З чого виготовляють біоматеріал для лікування

Дослідники в лабораторії Крістмана почали з виготовлення гідрогелю, сумісність якого з ін’єкціями крові було доведено в ході випробувань безпеки. Але розмір частинок у гідрогелі був занадто великим, щоб націлитися на негерметичні кровоносні судини. Студент лабораторії Крістмана вирішив цю проблему, провівши рідкий прекурсор гідрогелю через центрифугу, що дозволило відсіяти більші частинки та зберегти лише частинки нанорозміру. Отриманий матеріал піддавали діалізу та стерильному фільтруванню перед сублімаційним сушінням. Додавання стерильної води до кінцевого порошку призводить до отримання біоматеріалу, який можна вводити внутрішньовенно або вливати в коронарну артерію серця.

Нагадаємо, британська компанія Rescue Remedy провела дослідження, щоб з'ясувати найстресовіший момент дня. Виявилося, що найбільш стресовим більшості людей видається час поїздки на роботу та відвезення дітей до школи. Усереднені результати показали, що це 07:23 ранку.

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