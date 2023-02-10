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Один укол – и организм как новенький: ученые изобрели инновационный биоматериал

10 февраля 2023 15:30
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Ученые придумали, как уколом вылечить поврежденные ткани изнутри
Что известно об изобретении ученых
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего совершили научный прорыв. Они изобрели новый биоматериал, способный лечить поврежденные ткани изнутри и восстанавливать клетки.

Об этом говорится на сайте Science Daily.

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Подробнее об изобретении

Ученые изобрели новый биоматериал, который может уменьшать воспаление в тканях и способствовать восстановлению тканей и клеток. Его можно вводить внутривенно. Новый биоматериал протестировали, что позволило доказать факт его эффективности в лечении повреждений тканей в результате сердечных приступов. Тест проводили на грызунах и больших тканях. В ходе испытаний также удалось заключить, что новое изобретение может помочь вылечиться пациентам, получившим черепно-мозговую травму и легочную артериальную гипертензию.

Исследование безопасности и эффективности биоматериала на людях может начаться не раньше одного-двух лет, говорят ученые.

Ранее команда исследователей изобрела гель из природных каркасов ткани сердечной мышцы. Но недостатком было то, что его нужно было вводить иглой в сердце, а для людей, перенесших сердечный приступ, такая процедура была крайне опасна. Новый биоматериал позволяет вливать его непосредственно в кровеносную систему одновременно с другими методами лечения, такими как ангиопластика или стент.

"Мы пытались разработать терапию биоматериалом, которую можно было бы предоставлять труднодоступным органам и тканям, и мы изобрели метод, чтобы воспользоваться преимуществами кровотока — сосудов, уже поставляющих кровь в эти органы и ткани", — сказал первый автор статьи Мартин Спанг.

Одним из преимуществ нового биоматериала есть то, что он равномерно распределяется по поврежденной ткани, поскольку его вводят или вводят внутривенно. В то время как гидрогель, введенный через катетер, остается в определенных местах и не распространяется.

Из чего производят биоматериал для лечения

Исследователи в лаборатории Кристмана начали с изготовления гидрогеля, совместимость которого с инъекциями крови была доказана в ходе испытаний безопасности. Но размер частиц в гидрогеле был слишком велик, чтобы нацелиться на негерметичные кровеносные сосуды. Студент лаборатории Кристмана решил эту проблему, проведя жидкий прекурсор гидрогеля через центрифугу, что позволило отсеять большие частицы и сохранить только частицы наноразмера. Полученный материал подвергали диализу и стерильной фильтрации перед сублимационной сушкой. Добавление стерильной воды к конечному порошку приводит к получению биоматериала, который можно вводить внутривенно или вливать в коронарную артерию сердца.

Напомним, британская компания Rescue Remedy провела исследование , чтобы выяснить самый стрессовый момент дня. Оказалось, что наиболее стрессовым большинством людей кажется время поездки на работу и отвоз детей в школу. Усредненные результаты показали, что это 07:23 утра.

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