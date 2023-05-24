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Неврологниня розповіла про симптоми вестибулярної мігрені

24 травня 2023 10:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які види мігрені існують
Головний біль. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Яких тільки видів мігрені не існує. Проте кожен з видів мігрені має свої особливості та наслідки для організму. 

Про це повідомила неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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Епізодичне головокружіння

"Напади епізодичного головокружіння, які можуть бути не пов'язані з опадами головного болю. Триває від кількох хвилин до декількох годин", — повідомила лікарка. 

У дівчини головокружіння. Фото: Freepik

Пацієнти з вестибулярною мігренню рідко кажуть про послідовний зв’язок головокружіння та головного болю.

Світлобоязнь або виникнення зорової аури

Спалахи, мерехтіння, відблиски, випадіння полів зору. Напади головного болю при цій формі мігрені короткі (максимум півгодини), а пов'язана вона з патологією кровотоку в потиличній області кори великих мозкових півкуль.

Світло з вікна. Фото: Freepik

Боязнь звуків

Виникнення однобічного або двобічного шуму у вухах. Також це може бути закладеність у вухах. 

Шум у вухах. Фото: Freepik

Нудота, блювота

Частота таких нападів складає від одного до двох разів на місяць. Однак, у деяких пацієнтів може бути і декілька разів на день.

Відчуття нудоти. Фото: Freepik

Раніше ми писали, як лікувати хронічну мігрень та полегшити біль. Важливо знати, що мігрень буває хронічною та не хронізованою. Як зрозуміти, що мігрень хронізується, або вже є хронічною підкаже лікар-невролог. А також про різниці між препаратами від мігрені. 

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