Які види мігрені існують

Головний біль. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Яких тільки видів мігрені не існує. Проте кожен з видів мігрені має свої особливості та наслідки для організму.

Про це повідомила неврологиня, психотерапевтка Дар’я Горбатько.

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Вестибулярна мігрень. Розповсюдженість даного захворювання складає від 1 до 2,7%. Частіше зустрічається у жінок. Загалом існує декілька розповсюджених симптомів

Епізодичне головокружіння

"Напади епізодичного головокружіння, які можуть бути не пов'язані з опадами головного болю. Триває від кількох хвилин до декількох годин", — повідомила лікарка.

У дівчини головокружіння. Фото: Freepik

Пацієнти з вестибулярною мігренню рідко кажуть про послідовний зв’язок головокружіння та головного болю.

Світлобоязнь або виникнення зорової аури

Спалахи, мерехтіння, відблиски, випадіння полів зору. Напади головного болю при цій формі мігрені короткі (максимум півгодини), а пов'язана вона з патологією кровотоку в потиличній області кори великих мозкових півкуль.

Світло з вікна. Фото: Freepik

Боязнь звуків

Виникнення однобічного або двобічного шуму у вухах. Також це може бути закладеність у вухах.

Шум у вухах. Фото: Freepik

Нудота, блювота

Частота таких нападів складає від одного до двох разів на місяць. Однак, у деяких пацієнтів може бути і декілька разів на день.

Відчуття нудоти. Фото: Freepik

Раніше ми писали, як лікувати хронічну мігрень та полегшити біль. Важливо знати, що мігрень буває хронічною та не хронізованою. Як зрозуміти, що мігрень хронізується, або вже є хронічною підкаже лікар-невролог. А також про різниці між препаратами від мігрені.