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Невролог рассказала о симптомах вестибулярной мигрени

24 мая 2023 10:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие виды мигрени существуют
Головная боль. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Каких только видов мигрени не существует. Однако каждый из видов мигрени имеет свои особенности и последствия для организма.

Об этом сообщила невролог, психотерапевт Дарья Горбатько.

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Вестибулярная мигрень. Распространенность данной болезни составляет от 1 до 2,7%. Чаще встречается у женщин. В общем, существует несколько распространенных симптомов.

Эпизодическое головокружение

"Приступы эпизодического головокружения, которые могут быть не связаны с приступами головной боли. Продолжается от нескольких минут до нескольких часов", — сообщила врач.

У девушки головокружение. Фото: Freepik

Пациенты с вестибулярной мигренью редко говорят о последовательной связи головокружения и головных болей.

Светобоязнь или возникновение зрительной ауры

Вспышки, мерцания, блики, выпадение полей зрения. Приступы головной боли при этой форме мигрени короткие (максимум полчаса), а связана она с патологией кровотока в затылочной области коры больших мозговых полушарий.

Свет из окна. Фото: Freepik

Боязнь звуков

Возникновение одностороннего или двустороннего шума в ушах. Также это может быть заложенность в ушах.

Шум в ушах. Фото: Freepik

Тошнота, рвота

Частота таких приступов составляет от одного до двух раз в месяц. Однако у некоторых пациентов может быть и несколько раз в день.

Чувство тошноты. Фото: Freepik

Раньше мы писали, как лечить хроническую мигрень и облегчить боль. Важно знать, что мигрень бывает хронической и не хронизированной. Как понять, что мигрень хронизируется, или уже хроническая подскажет врач-невролог. А также о разницах между препаратами от мигрени.

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