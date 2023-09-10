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Неспокійний сон: які жахи найчастіше сняться людям

10 вересня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неспокійний сон: які жахи найчастіше сняться людям
Чоловік, якому наснилися жахи. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені Центрального інституту психічного здоров’я в Мангеймі в Німеччині проаналізували понад 1200 нічних кошмарів. Вони розділили сни на загальні теми та пояснили, як їх інтерпретувати. 

Своїми дослідженнями вони готові поділитися. Пише видання Insider

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Які сняться кошмари

Зазначається, що людям найчастіше сняться нічні страхи, пов’язані з невдачами та безпорадністю. Ця категорія кошмарів займає 18% усіх жахів. Такі сни з’являються через страхи людини щодо успіхів у житті: від невдачі в досягненні мети до спізнення. 

Другий за поширеністю кошмар — фізичні бійки. У цих сценаріях сновидець може зазнати нападу, брати участь у бійці або бути свідком того, як інші люди з’ясовують стосунки. Цей тип кошмару може відображати соціальну тривогу, буквальний страх перед насильством. Ця категорія снів включає теми падіння, автомобільних аварій, утоплення. 

Чоловік не може заснути
Чоловіку наснилися кошмари. Фото: depositphotos.com

Сни, пов’язані зі здоров’ям та смертю, бачили половина людей, які брали участь в дослідженні. Сновидці повідомляли, що спостерігали, як вони або їхня близька людина хворіють, страждають від недуги чи вмирають. Вони можуть бути символом загального страху перед хворобою та смертю або почуттям втрати контролю над своїм особистим добробутом. 

Нагадаємо, деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

Перш за все фахівець радить лягати спати у період з 10 до 11 годин ночі та не працювати у ліжку, особливо це стосується тих, хто має віддалену роботу. 

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