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Беспокойный сон: какие ужасы чаще всего снятся людям

10 сентября 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Беспокойный сон: какие ужасы чаще всего снятся людям
Человек, которому приснились ужасы. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые Центрального института психического здоровья в Мангейме в Германии проанализировали более 1200 ночных кошмаров. Они разделили сны на общие темы и объяснили, как их интерпретировать.

Своими исследованиями они готовы поделиться. Пишет издание Insider.

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Отмечается, что людям чаще снятся ночные страхи, связанные с неудачами и беспомощностью. Эта категория кошмаров занимает 18% всех ужасов. Такие сны появляются из-за страхов человека относительно успехов в жизни: от неудачи в достижении цели до опоздания.

Второй по распространенности кошмар — физические потасовки. В этих сценариях сновидец может подвергнуться нападению, участвовать в драке или быть свидетелем того, как другие люди выясняют отношения. Этот тип кошмара может отражать социальную тревогу, буквальный ужас перед насилием. Эта категория снов включает в себя темы падения, автомобильных аварий, утопления.

Мужчина не может заснуть
Мужчине приснились кошмары. Фото: depositphotos.com

Сны, связанные со здоровьем и смертью, видели половина людей, участвовавших в исследовании. Сновидцы сообщали, что наблюдали, как они или их близкий человек болеют, страдают от недуга или умирают. Они могут быть символом всеобщего страха перед болезнью и смертью или чувством потери контроля над своим личным благополучием.

Напомним, некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

Прежде всего, специалист советует ложиться спать в период с 10 до 11 часов ночи и не работать в постели, особенно это касается тех, кто имеет удаленную работу.

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