Поради для вибору взуття на роботу, які допоможуть кожному почуватися краще.

Рекомендаціі щодо вибору взуття. Фото ілюстративне: Google

Медики розповіли про рекомендації, яких важливо дотримуватись при виборі взуття для роботи. Практичні поради допоможуть почуватися впевнено та комфортно і не турбуватися про проблеми зі стопами та спиною.

Про це повідомив Міжнародний науковий журнал Science Time.

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Чому зручне взуття важливе для роботи

Навіть якщо ви не проводите свій робочий день на ногах, до вибору взуття потрібно поставитись відповідально. Це пов'язано з тим, що неправильно підібране взуття може призвести до проблем зі стопами, які можуть негативно вплинути на здоров'я та загальне самопочуття. Дані рекомендації підійдуть як для чоловіків, так і для жінок, які замислюються про покупку нового взуття.

Зручне взуття підтримує вашу спину

Найголовніша причина, чому зручне взуття на роботі вкрай важлива полягає в тому, що саме взуття надає підтримку для всіх частин тіла. Підтримувальне робоче взуття може зняти навантаження зі спини та хребта і зробити довгі дні на ногах менш дискомфортними. Ви зможете почуватися краще навіть після довгого стояння на ногах. Саме тому важливо міняти своє взуття, якщо ви помітили, що підошва зносилася.

Правильно підібране взуття допомагає ногам менше потіти

Ще одна річ, про яку ви повинні турбуватися під час роботи, це те, наскільки сильно пітніють ваші ноги. Навіть якщо у вас сидяча робота важливо тримати ноги сухими, особливо коли ви знаходитесь в спекотному приміщенні. Щоб ноги спітніли, не обов'язково постійно ходити. Коли ви працюєте в теплому приміщенні або на вашому робочому місці просто немає кондиціонера, слід носити легке взуття, яке дихає та запобігає потінню. Для цього чудово підходять бігові кросівки, а також сліпони та правильні сандалії, якщо подібне взуття підходить під робочий дрес-код. Також важливо носити шкарпетки, які виконані з тканини, яка дозволяє шкірі дихати.

Захистіть свої стопи

Головне призначення взуття – захист ніг. Незалежно від того, багато ви працюєте на ногах чи ні, воно повинно запобігати травмам пальців та інших частин стопи. Це особливо актуально, якщо ви працюєте за умов, коли щось може впасти вам на ноги. У такому разі черевики зі сталевим носком можуть допомогти. Вони можуть захистити пальці та захистити ваші ноги. У подібному взутті може бути трохи жарко, але захист, який він забезпечує, не має собі рівних.

Зручне взуття дозволяє довше працювати на ногах

Деякі види робіт вимагають багато часу проводити стоячі. Незалежно від того, в якій сфері ви працюєте, комфортне взуття подарує можливість провести день без втоми та болю, що безпосередньо впливає на продуктивність.

Рекомендації щодо вибору взуття

Найкраще приміряти взуття в другій половині дня або ввечері та обов'язково трохи постояти й трохи походити в ньому. Правильно підібрана пара залишає близько сантиметра між стопою та верхом взуття, що дозволяє легко ворушити пальцями ніг.



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