Советы для выбора обуви на работу, которые помогут каждому чувствовать себя лучше.

Рекомендации по выбору обуви. Фото иллюстративный: Google

Медики рассказали о рекомендациях, которые важно соблюдать при выборе обуви для работы. Практические советы помогут чувствовать себя уверенно и комфортно и не беспокоиться о проблемах со стопами и спиной.

Об этом сообщил Международный научный журнал Science Time.

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Почему удобная обувь важна для работы

Даже если вы не проводите свой рабочий день на ногах, к выбору обуви нужно отнестись ответственно. Это связанно с тем, что неправильно подобранная обувь может привести к проблемам со стопами, которые в последствии могут оказать негативное влияние на здоровье и общее самочувствие. Данные рекомендации подойдут как для мужчин, так и для женщин, которые задумывается о покупке новой обуви.

Удобная обувь поддерживает вашу спину

Самая главная причина, по которой удобная обувь на работе крайне важна заключается в том, что именно обувь оказывает поддержку для всех частей тела. Поддерживающая рабочая обувь может снять нагрузку со спины и позвоночника и сделать долгие дни на ногах менее дискомфортными. Вы сможете чувствовать себя лучше даже после долгого стояния на ногах. Именно поэтому важно менять свою обувь, если вы заметили, что подошва износилась.

Правильно подобранная обувь помогает ногам меньше потеть

Еще одна вещь, о которой вы должны беспокоиться во время работы, — это то, насколько сильно потеют ваши ноги. Даже если у вас сидячая работа важно держать ноги сухими, особенно, когда вы находитесь в жарком помещении. Для того чтобы ноги вспотели, не обязательно постоянно ходить. Когда вы работаете в теплом помещении или на вашем рабочем месте просто нет кондиционера, следует носить легкую, дышащую обувь, которая предотвращает потение. Для этого отлично подходят беговые кроссовки, а также слипоны и правильные сандалии, если подобная обувь подходит под рабочий дресс-код. Также важно носить носки, которые выполнены из дышавшей ткани.

Защитите свои стопы

Главное предназначение обуви – это защита ног. Независимо от того, много вы работаете на ногах или нет, она должна предотвращать травмы пальцев, подошвы и остальных частей стопы. Это особенно актуально, если вы работаете в условиях, когда что-то может упасть вам на ноги. В таком случае ботинки со стальным носком могут прийти на помощь. Они могут защитить пальцы и поддержать ваши ноги. В подобной обуви может быть немного жарко, но защита, которую она обеспечивает, не имеет себе равных.

Удобная обувь позволяет дольше работать на ногах

Некоторые виды работ требуют, чтобы вы много стояли. Независимо от того в какой сфере вы работаете, комфортная обувь подарит возможность провести день без усталости и боли, что напрямую связанно с продуктивностью.

Рекомендации по выбору обуви

Лучше всего примерять обувь во второй половине дня или вечером и обязательно немного постоять и походить в ней. Правильно подобранная пара оставляет около сантиметра между носком и верхом обуви, что позволяет легко шевелить пальцами ног.



Напомним, Новини.LIVE писало, как быстро снять отек ног в домашних условиях и полезные советы врачей.