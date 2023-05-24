Чи корисна клітковина для всіх

Людина готує овочі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сьогодні серйозні проблеми травної системи діагностуються у дедалі більшої кількості людей. Серед цих захворювань виділяють синдром подразненого кишківника, целіакію, хворобу Крона або навіть рак товстого кишечника.

Про це повідомила дієтологиня Оля Евміна.

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"Здоров'я кишечника можна і потрібно підтримувати за допомогою певних продуктів харчування, тому що саме те, що ми щодня кладемо в свій рот є визначальним фактором здоров'я, або хвороби. Вважається, що лише 20% захворювань мають генетичні підстави, а це означає, що 80% ризиків залежать від нас", — повідомила лікарка.

Нарізання апельсину. Фото: Freepik

Найкорисніші продукти для нашого кишечника це продукти, що містять клітковину. Клітковина швидко насичує та знижує почуття голоду, а це допомагає не переїдати та контролювати вагу.

"Клітковина — це складний вуглевод, який міститься в продуктах рослинного походження. Клітковина не перетравлюється травними ферментами організму, але вона переробляється мікрофлорою кишечника, таким чином живить її та стимулює зростання хороших бактерій. Тобто клітковина працює, як пребіотик. Саме тому клітковина життєво важлива складова нашого харчування", — додала експертка.

Клітковина буває різною та має різні ефекти, вона є розчинна та нерозчинна.

Розчинна клітковина

"Продукти, що містять розчинну клітковину, це яблука, броколі, сливи, різні насіння. легко запам'ятати, що саме розчинна клітковина розбухає в воді та швидко дає відчуття ситості. Вона позитивно впливає на деякі показники в організмі, по перше на рівень цукру в крові", — зауважила лікарка.

Нарізання помідора. Фото: Freepik

Розчинна клітковина сприяє всмоктування цукрів з їжі та тим самим вона допомагає контролювати рівень глюкози в крови, що важливо в профілактиці виникнення інсулінорезистентності або діабету другого типу.

Також розчинна клітковина знижує рівень холестерину, що надходить з їжею, це допомагає при захворюванн серця та знижує ризик їх розвитку.

Овочі на столі. Фото: Freepik

"Печінка виробляє жовч, яка збирає відходи, що утворюються в процесі метаболізму. Щоб жовч не накопичувалася в організмі, розчинна клітковина блокує її та виводить. Тому багато виробників сьогодні продають сорбенти на основі рослинної клітковини", — додала дієтологиня.

Нерозчинна клітковина

Нерозчинна клітковина міститься у багатьох рослинних продуктах, насамперед моркві, огірках, капусті, листових овочах, бобових та цільнозернових злаках. Вона проходить по кишечнику транзитом і, як щітка очищає кишечник від залишків їжі.

Запечені овочі. Фото: Freepik

Здуття від клітковини

"Через те, що у більшості стан мікрофлори знаходиться не в здорому стані, вживання великої кількості сирої клітковини, сирих овочів та фруктів може викликати газоутворення та здуття. Якщо ви помічали за собою так неприємні відчуття, краще тимчасово переключитися на ферментовані або термічно оброблені овочі та фрукти", — зазначила Оля Евміна.

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