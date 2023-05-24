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Самые полезные продукты для кишечника: советы диетолога

24 мая 2023 12:55
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Полезна ли клетчатка для всех
Человек готовит овощи. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сегодня серьезные проблемы пищеварительной системы диагностируются у растущего числа людей. Среди этих заболеваний выделяют синдром раздраженного кишечника, целиакию, болезнь Крона или даже рак толстого кишечника.

Об этом сообщила диетолог Оля Эвмина.

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Чаще всего к развитию заболеваний пищеварительной системы приводит нездоровый образ жизни и неправильное питание.

"Здоровья кишечника можно и нужно поддерживать с помощью определенных продуктов питания, потому что именно то, что мы ежедневно кладем в свой рот, является определяющим фактором здоровья, или болезни. Считается, что только 20% заболеваний имеют генетические основания, а это значит, что 80% рисков зависят от нас", — сообщила врач.

Нарезка апельсина. Фото: Freepik

Самые полезные продукты для нашего кишечника — это продукты, содержащие клетчатку. Клетчатка быстро насыщает и снижает чувство голода, что помогает не переедать и контролировать вес.

"Клетчатка  это сложный углевод, который содержится в продуктах растительного происхождения. Клетчатка не переваривается пищеварительными ферментами организма, но она перерабатывается микрофлорой кишечника, таким образом питает ее и стимулирует рост хороших бактерий. То есть клетчатка работает как пребиотик. Именно поэтому клетчатка жизненно важна составляющая нашего питания", — добавила эксперт.

Клетчатка бывает разной и имеет разные эффекты, она растворима и нерастворима.

Растворная клетчатка

"Продукты, содержащие растворимую клетчатку, это яблоки, брокколи, сливы, разные семена. легко запомнить, что именно растворимая клетчатка разбухает в воде и быстро дает ощущение сытости. Она положительно влияет на некоторые показатели в организме, во-первых на уровень сахара в крови", — отметила врач.

Нарезка помидора. Фото: Freepik

Растворная клетчатка способствует всасыванию сахаров из пищи и тем самым помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что важно в профилактике возникновения инсулинорезистентности или диабета второго типа.

Также растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, поступающего с пищей, это помогает при заболевании сердца и снижает риск их развития.

Овощи на столе. Фото: Freepik

"Печень производит желчь, которая собирает отходы, образующиеся в процессе метаболизма. Чтобы желчь не накапливалась в организме, растворимая клетчатка блокирует ее и выводит. Поэтому многие производители сегодня продают сорбенты на основе растительной клетчатки",  добавила диетолог.

Нерастворимая клетчатка

Нерастворимая клетчатка содержится во многих растительных продуктах, прежде всего моркови, огурцах, капусте, листовых овощах, бобовых и цельнозерновых злаках. Она проходит по кишечнику транзитом и как щетка очищает кишечник от остатков пищи.

Запеченные овощи. Фото: Freepik

Вздутие от клетчатки

"Из-за того, что в большинстве состояние микрофлоры находится не в здоровом состоянии, употребление большого количества сырой клетчатки, сырых овощей и фруктов может вызвать газообразование и вздутие. Если вы замечали за собой так неприятные ощущения, лучше временно переключиться на ферментированные или термически обработанные овощи и фрукты", — отметила Оля Эвмина.

Раньше мы писали о " пяти китах ", на которых держится здоровье.

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