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На Житомирщині через ймовірне отруєння хімікатами помер 8-річний хлопчик

6 липня 2023 09:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Житомирщині через ймовірне отруєння хімікатами помер 8-річний хлопчик
Хлопчик в лікарні. Фото: Оксана Поляновська
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Хлопчик з Коростенського району, що на Житомирщині, який 5 липня потрапив в лікарню через ймовірне отруєння хімікатами, помер. Його шпиталізували в медзаклад після того, як поле, поблизу його оселі, окропили хімікатами.

Про це повідомила мати дитини Оксана Поляновська.

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Скрин з поста матері померлого хлопчика з Житомирщини
Скриншот допису

Смерть дитини

Мама хлопчика 5 липня опублікувала у своєму Facebook допис із світлинами з лікарні та написала, що її молодший син перебуває у важкому стані, йому стало гірше. Вже за декілька годин жінка написала, що її молодший син помер.

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Лікування дитини. Фото: Оксана Поляновська

Хто винен у трагедії

Оксана Поляновська у смерті дитини звинуватила ТОВ "ДФУ Агро". До смерті дитини вона написала декілька постів на цю тему, аби про це дізналося якомога більше людей.

Скриншот допису
Скриншоти дописів

Коментар лікаря

Своєю чергою генеральний директор Коростенської міської лікарні Сергій Ковердун у коментарі "Суспільному" повідомив, що їхня лікарня надавала допомогу старшому синові Оксани Поляновської. Молодшу дитину мати одразу відвезла до Житомира.

"До нас привозили старшого 12-річного хлопчика — там було чітко встановлено, що причиною його стану може бути зовнішній хімічний вплив. Ми надали йому першу допомогу і направили в Житомир. Цей хлопчик живий. Щодо 8-річного хлопчика, то я знаю, що його одразу завезли в лікарню на Житомир. До нас він не поступав", — пояснив Сергій Ковердун.

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Лікування дитини. Фото: Оксана Поляновська

Наразі поки немає пояснень від Житомирської обласної лікарні. Також у "Суспільному" звернуться за коментарем до ТОВ "ДФУ Агро".

Нагадаємо, в Черкасах, в обласній лікарні, від ангінної інтоксикації померла дівчинка Аня, їй було всього два роки. Рідні звинувачують у смерті дівчинки медиків з міста Кам'янка, які поставили неправильний діагноз та надавали першими медичну допомогу. 

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