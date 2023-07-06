В Житомирской области из-за вероятного отравления химикатами умер 8-летний мальчик

Мальчик в больнице. Фото: Оксана Поляновская

Мальчик из Коростенского района Житомирской области, который 5 июля попал в больницу из-за вероятного отравления химикатами, умер. Его госпитализировали в медучреждение после того, как поле, вблизи его дома, окропили химикатами.

Об этом сообщила мать ребенка Оксана Поляновская.

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Смерть ребенка

Мама мальчика 5 июля опубликовала в своем Facebook сообщение с фотографиями из больницы и написала, что ее младший сын находится в тяжелом состоянии, ему стало хуже. Уже через несколько часов женщина написала, что ее младший сын умер.

Лечение ребенка. Фото: Оксана Поляновская

Кто виноват в трагедии

Оксана Поляновская в смерти ребенка обвинила ООО "ГФУ Агро". До смерти ребенка она написала несколько постов на эту тему, чтобы об этом узнало как можно больше людей.

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Комментарий врача

В свою очередь генеральный директор Коростенской городской больницы Сергей Ковердун в комментарии "Суспільному" сообщил, что их больница оказывала помощь старшему сыну Оксаны Поляновской. Младшего ребенка мать сразу отвезла в Житомир.

"К нам привозили старшего 12-летнего мальчика — там было четко установлено, что причиной его состояния может быть внешнее химическое воздействие. Мы оказали ему первую помощь и направили в Житомир. Этот мальчик жив. Что касается 8-летнего мальчика, то я знаю, что его сразу завезли в больницу в Житомир. К нам он не поступал", — объяснил Сергей Ковердун.

Лечение ребенка. Фото: Оксана Поляновская

Пока нет объяснений от Житомирской областной больницы. Также в "Суспільному" обратятся за комментарием к ООО "ДФУ Агро".

Напомним, в Черкассах, в областной больнице, от ангинной интоксикации скончалась девочка Аня, ей было всего два года. Родные обвиняют в смерти девочки медиков из города Каменка, которые поставили неправильный диагноз и оказывали первую медицинскую помощь.