Поставили неправильний діагноз: у Черкасах від ангіни померла 2-річна дівчинка

Дівчинка Аня. Фото: ТСН.ua

В Черкасах, в обласній лікарні, від ангінної інтоксикації померла дівчинка Аня, їй було всього два роки. Рідні звинувачують у смерті дівчинки медиків з міста Кам'янка, які поставили неправильний діагноз та надавали першими медичну допомогу.

Про це повідомляє сайт ТСН.ua.

Читайте також:

Як почали лікувати дитину

Мати померлої дівчинки Віра Шкаруба розказала журналістам, що її донечка захворіла на початку червня. В неї була температура впродовж кількох днів, тому жінка вирішила звернутися до педіатра в Центрі первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці.

Лікарка оглянула дівчинку та наголосила, що вона нічим серйозним не хворіє. Тому педіатриня поставила діагноз — гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ). Але у дівчинки трималася висока температура, було червоне горло, вона нічого не їла та весь час спала.

"Лікарка сказала, що це якийсь незрозумілий вірус, і треба декілька днів просто промивати носик та збивати температуру. На запитання, що дитина вже третій день нічого не хоче їсти і постійно спить, вона відповіла, що це в межах норми. І відправила нас додому. Ми приїхали і все виконували по настановах лікаря", — зазначила мати Ані.

2-річна дівчинка Аня. Фото: ТСН.ua

Неправильний діагноз

На наступний день дівчинці стало ще гірше, вона ледь дихала, тому Віра викликала швидку допомогу. Дівчинку шпиталізували до Кам’янської багатопрофільної лікарні.

"Фельдшер дитину оглянула, сказала, що чує жахливі хрипи. Привезли нас до лікарні, там оглянула чергова лікарка і також сказала, що в легенях нічого не чує. Провели нас у палату і сказали — чекайте до ранку. Вночі в дитини піднімається температура. Я біжу до медсестри, вона збиває температуру. Бачить, що дитина важко дихає, коле препарат для полегшення дихання і йде. Десь приблизно о третій-п’ятій годині дитині стає гірше, я знову викликаю медсестру і прошу, щоб покликала чергового лікаря. Медсестра при мені телефонує їй, на що вона відповідає, щоб зробили інгаляцію і чекали, до восьмої ранку прийде інший лікар", — пояснила мати.

Смерть дівчинки

Вже вранці лікарка оглянула дівчинку та заявила, що в неї пневмонія. Після цього їх відправили одразу до Черкаської обласної дитячої лікарні. Вже за 9 днів дитина померла.

"У Черкасах виявилося, що це пневмонія плюс ангіна. Дитину швидко оглянули, зробили всі аналізи, рентген. Хочу нагадати, що в Кам'янській лікарні нічого не зробили. Черкаська лікарня надала належне лікування, але через те, що дитина весь цей час пробула без потрібного лікування і кисню… вже було запізно. Пішло зараження всіх органів", — запевнила Віра.

Що кажуть лікарі

За словами головної лікарки Центру первинної медико-санітарної допомоги в Кам’янці Світлани Німченко, мати з дитиною звернулися до них вранці 9 червня. Проте дівчинку не оглянула лікарка, у якої вони задекларовані, адже та пішла у відпустку.

"В ізоляційному кабінеті, оскільки температура в дитинки була, інша лікарка оглянула дитину. Скарги були: нежить, частий малопродуктивний кашель, підвищення температури до 39,5 та зниження апетиту. Хворіла на той час дитина п’яту добу. На момент огляду дитина капризує, неспокійна, не дається, щоб її подивилися. Оскільки вона неспокійна, вертілася, кричала, то, безумовно, це я як лікар кажу, ознаки дихальної недостатності відсутні. Це говорить про те, що ніякої пневмонії в той момент не могло бути", — наголосила головна лікарка в коментарі журналістам.

Світлана Німченко повідомила, що мама дівчинки отримала рекомендації згідно з протоколом. Вона каже, що мати переймалася через високу температуру дитини, тому їй запропонували лягти до станціонару. Проте Віра Шкаруба заперечує слова головної лікарки.

"Дитина не була в’яла. Але мама непокоїлася через високу температуру. І лікарем було запропоновано, може, давайте на спостереження в стаціонар покладемо, якщо погано жарознижувальні діють на дитину. Але мама відмовилася. Єдине, що лікар не взяла відмови від стаціонарного лікування, і все. І пішли вони додому лікуватися", — розповіла Світлана Німченко.

Вона не погоджується зі звинуваченнями матері дівчинки, адже за протоколом, педіатриня не повинна призначати антибіотики, адже вона поставила діагноз ГРВІ, а не пневмонія.

"І вона не чула. Ми ж знаємо, що в діток пневмонію можна й не почути. І один раз вона бачила цю дитину, яка була активна", — додала головна лікарка.

Своєю чергою головний лікар Кам’янської багатопрофільної лікарні Костянтин Тамко в коментарі зазначив, що дівчинку привезли до медзакладу ввечері 10 червня. Дівчинку оглянув черговий лікар-анестезіолог.

"Під час огляду температура 38, стан дитини середньої тяжкості, вона була госпіталізована. О п’ятій годині ранку стан погіршився. Лікарка стаціонару перебувала у від’їзді в Київській області, у родичів, це вихідний день був. Їй зателефонували, о пів на восьму вона вже була на робочому місці. Оглянула дитину і ухвалила рішення, що дитину треба госпіталізувати до Черкаської обласної дитячої лікарні", — повідомив Костянтин Тамко.

За його словами, біля 10 ранку 11 червня дитину вже транспортували до приймального відділення в Черкасах.

"Все. Дитина перебувала в нас у межах 10 годин… Що було в Центрі ПМСД до того, у сімейних лікарів, педіатрів, я не хочу говорити", — додав він.

Костянтин Тамко запевняє, що черговий лікар у стаціонарі проконсультувався з педіатром та призначив лікування, а саме антибактеріальну терапію.

Реакція поліції

"Батьки дворічної Ані звинувачують у смерті доньки лікарів у місті Кам’янка. Мама написала заяву до поліції. Як повідомила ТСН.ua речниця Головного управління Національної поліції в Черкаській області Наталя Ткачук, заяву правоохоронці зареєстрували. Зараз опрацьовуються матеріали у справі", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Богодухівському районі Харківщини зафіксували випадок дирофіляріозу у жінки 1963 року народження. В неї з-під шкіри витягли 11-сантиметрового паразита.