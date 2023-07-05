Поставили неправильный диагноз: в Черкассах от ангины скончалась 2-летняя девочка

Девочка Аня. Фото: ТСН.ua

В Черкассах, в областной больнице, от ангинной интоксикации умерла девочка Аня, ей было всего два года. Родные обвиняют в смерти девочки медиков из города Каменка, которые поставили неправильный диагноз и оказывали первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает сайт ТСН.ua.

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Мать умершей девочки Вера Шкаруба рассказала журналистам, что ее дочь заболела в начале июня. У нее была температура несколько дней, поэтому женщина решила обратиться к педиатру в Центре первичной медико-санитарной помощи в Каменке.

Врач осмотрела девочку и подчеркнула, что она ничем серьезным не болеет. Поэтому педиатриня поставила диагноз — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Но у девочки держалась высокая температура, было красное горло, она ничего не ела и все время спала.

"Врач сказала, что это какой-то непонятный вирус, и надо несколько дней просто промывать носик и сбивать температуру. На вопрос, что ребенок уже третий день ничего не хочет есть и постоянно спит, она ответила, что это в пределах нормы. И отправила нас домой. Мы приехали и все выполняли по наставлениям врача", — отметила мать Ани.

2-летняя девочка Аня. Фото: ТСН.ua

Неправильный диагноз

На следующий день девочке стало еще хуже, она чуть дышала, поэтому Вера вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в Каменскую многопрофильную больницу.

"Фельдшер ребенка осмотрела, сказала, что слышит ужасные хрипы. Привезли нас в больницу, там осмотрела дежурный врач и также сказала, что в легких ничего не слышит. Провели нас в палату и сказали — ждите до утра. Ночью у ребенка поднимается температура. Я бегу к медсестре, она сбивает температуру, видит, что ребенок тяжело дышит, колет препарат для облегчения дыхания и уходит. Где-то примерно в три-пять часов ребенку становится хуже, я снова вызываю медсестру и прошу, чтобы позвала дежурного врача. Медсестра при мне звонит ей, на что она отвечает, чтобы сделали ингаляцию и ждали, к восьми утра придет другой врач", — объяснила мать.

Смерть девочки

Уже утром врач осмотрела девочку и заявила, что у нее пневмония. После этого их отправили сразу в Черкасскую областную детскую больницу. Уже через 9 дней ребенок умер.

"В Черкассах оказалось, что это пневмония плюс ангина. Ребенка быстро осмотрели, сделали все анализы, рентген. Хочу напомнить, что в Каменской больнице ничего не сделали. Черкасская больница предоставила должное лечение, но потому, что ребенок все это время пробыл без нужного лечения и кислорода… уже было поздно. Последовало заражение всех органов", — заверила Вера.

Что говорят врачи

По словам главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи в Каменке Светланы Нимченко, мать с ребенком обратились к ним утром 9 июня. Однако девочку не осмотрела врач, у которой они задекларированы, ведь та ушла в отпуск.

"В изоляционном кабинете, поскольку температура у ребенка была, другой врач осмотрела ребенка. Жалобы были: насморк, частый малопродуктивный кашель, повышение температуры до 39,5 и снижение аппетита. Болела к тому времени ребенок пятые сутки. На момент осмотра ребенок капризничает, беспокойная, не дается, чтобы ее посмотрели. Поскольку она беспокойна, вращалась, кричала, то, безусловно, это я как врач говорю, признаки дыхательной недостаточности отсутствуют. Это говорит о том, что никакой пневмонии в тот момент не могло быть", — подчеркнула главный врач в комментарии журналистам.

Светлана Нимченко сообщила, что мама девочки получила рекомендации по протоколу. Она говорит, что мать переживала из-за высокой температуры ребенка, поэтому ей предложили лечь в станционар. Однако Вера Шкаруба отрицает слова главного врача.

"Ребенок не был дряблый. Но мама беспокоилась из-за высокой температуры. И врачом было предложено, может, давайте на наблюдение в стационар положим, если плохо жаропонижающие действуют на ребенка. Но мама отказалась. Единственное, что врач не взяла отказа от стационарного лечения, и все. И пошли они домой лечиться", — рассказала Светлана Нимченко.

Она не согласна с обвинениями матери девочки, ведь по протоколу, педиатр не должна назначать антибиотики, ведь она поставила диагноз ОРВИ, а не пневмония.

"И она не слышала. Мы же знаем, что у деток пневмонию можно и не услышать. И однажды она видела этого ребенка, который был активен", — добавила главный врач.

В свою очередь главный врач Каменской многопрофильной больницы Константин Тамко в комментарии отметил, что девочку привезли в медучреждение вечером 10 июня. Девочку осмотрел дежурный врач-анестезиолог.

"Во время осмотра температура 38, состояние ребенка средней тяжести, он был госпитализирован. В пять часов утра состояние ухудшилось. Врач стационара находился в отъезде в Киевской области, у родственников, это выходной день был. Ей позвонили, в полвосьмого она уже была на рабочем месте. Осмотрела ребенка и приняла решение, что ребенка нужно госпитализировать в Черкасскую областную детскую больницу", — сообщил Константин Тамко.

По его словам, около 10 утра 11 июня ребенка уже транспортировали в приемное отделение в Черкассах.

"Все. Ребенок находился у нас в пределах 10 часов… Что было в Центре ПМСП до того, у семейных врачей, педиатров, я не хочу говорить", — добавил он.

Константин Тамко уверяет, что дежурный врач в стационаре проконсультировался с педиатром и назначил лечение, а именно антибактериальную терапию.

Реакция полиции

"Родители двухлетней Ани обвиняют в смерти дочери врачей в городе Каменка. Мама написала заявление в полицию. Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Наталья Ткачук, заявление правоохранители зарегистрировали. Сейчас прорабатываются материалы по делу", — добавили в сообщении.

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