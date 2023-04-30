На Землі з'явилися пилкові бурі: основні симптоми

Бджола сидить на квітці і збирає пилок. Фото: Reuters

Останні роки на Землі збільшується кількість людей, які страждають на алергію вперше у своєму житті. За словами доктора Стенлі Файмана, причиною цієї проблеми можуть бути так звані "пилкові бурі", коли кількість пилку у повітрі перевищує звичайний рівень.

Про це пише Seeds.

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Пилкові бурі

Таке явище може бути спричинене змінами клімату, що призводять до підвищення температури. Вчені також вказують на високий вміст пилку в атмосфері як найбільш логічне пояснення збільшення числа нових випадків алергії.

Основні симптоми алергії, такі як закладеність носа, кашель і свербіж в очах, горлі та носі, доставляють дискомфорт та турбують пацієнтів. Чимало їх ми лише відчувають ці симптоми вперше, а й дуже стурбовані можливістю розвитку алергії.

Дослідження також показують, що через зміну клімату сезон алергії починається раніше і триває довше, що може підвищити ризик розвитку алергії. Це означає, що люди, які раніше не стикалися з алергією, можуть стати її жертвами.

Лікарі та вчені закликають громадськість вживати запобіжних заходів, щоб знизити ризик розвитку алергії. Включення в раціон продуктів, багатих на антиоксиданти й вітаміни, може допомогти зміцнити імунну систему і захистити від алергічних реакцій.

Пацієнтам з алергією, що вже розвинулася, рекомендується приймати ліки й слідувати рекомендаціям лікаря, щоб зменшити симптоми й покращити якість життя.

Нагадаємо, що під час сезону цвітіння дерев та рослин у багатьох людей може з'явитися алергія, симптоми якої схожі на звичайну застуду або навіть коронавірус. Медики повідомили, що робитимуть у такій ситуації і про профілактику сезонної алергії.