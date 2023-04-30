На Земле появились пыльцевые бури: основные симптомы

Пчела сидит на цветке и собирает пыльцу. Фото: Reuters

Последние годы на Земле увеличивается количество людей, страдающих аллергией впервые в своей жизни. По словам доктора Стэнли Файмана, причиной этой проблемы могут быть так называемые "пыльцевые бури", когда количество пыльцы в воздухе превышает обычный уровень.

Об этом пишет Seeds.

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Пыльцевые бури

Такое явление может быть вызвано изменениями климата, приводящими к повышению температуры. Ученые также указывают на высокое содержание пыльцы в атмосфере как на наиболее логичное объяснение увеличения числа новых случаев аллергии.

Основные симптомы аллергии, такие как заложенность носа, кашель и зуд в глазах, горле и носу, доставляют дискомфорт и беспокоят пациентов. Многие из них не только испытывают эти симптомы впервые, но и очень обеспокоены возможностью развития аллергии.

Исследования также показывают, что из-за изменения климата сезон аллергии начинается раньше и длится дольше, что может повысить риск развития аллергии. Это означает, что люди, которые ранее не сталкивались с аллергией, теперь могут стать ее жертвами.

Врачи и ученые призывают общественность принимать меры предосторожности, чтобы снизить риск развития аллергии. Включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами и витаминами, может помочь укрепить иммунную систему и защитить от аллергических реакций.

Пациентам с уже развившейся аллергией рекомендуется принимать лекарства и следовать рекомендациям врача, чтобы уменьшить симптомы и улучшить качество жизни.

Напомним, что во время сезона цветения деревьев и растений у многих людей может появиться аллергия, симптомы которой похожи на обычную простуду или даже коронавирус. Медики сообщили, что делать в такой ситуации и о профилактике сезонной аллергии.