Які симптоми в туберкульозу

Лікар дивиться на рентген. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Туберкульоз є абсолютно виліковною хворобою. Проте медики зазначають, що від суспільства необхідна толерантність до тих людей, які борються з такою хворобою.

Про це повідомила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва.

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"Війна в першу чергу призводить до погіршення епідеміологічної ситуації з інфекційними хворобами, туберкульоз не є виключення. Що стосується дітей, ми розуміємо, що це наше майбутнє, тому з великою прискіпливою увагою ставимося до того, щоб було збережено життя, здоров'я та щасливе дитинство наших дітей", — повідомила лікарка.

Лікар оглядає дитину. Фото: Freepik

На жаль, в нашій країні кожного року реєструються діти на туберкульоз, і за даними 2023 року, в масштабах всієї країни було виявлено 223 дитини з туберкульозом, це на 1,6 разу більше, ніж за минулий рік, коли захворіло близько 140 дітей.

"З чим ми в першу чергу пов'язуємо таку ситуацію. З одного боку, ми розуміємо, що за час пандемії ковід 19, тобто 2020-2021 роки, в нас значно впала виявляємість дітей з туберкульозом. Це значно сильно вплинуло на те, що люди зверталися по медичну допомогу", — додала лікарка.

Дитина на прийомі в лікаря. Фото: Freepik

"З іншого боку ми розуміємо, що є бік негативного впливу війни. Є важливий фактор, який значно впливає, це те, що і Міністерство охорони здоров'я, й Центр Громадського здоров'я, і наші регіональні протитуберкульозні служби, вони злагоджено працюють для того, щоб мати кращі можливості для виявлення туберкульозу", — повідомила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу ЦГЗ.

Виявлення туберкульозу

Зараз відповідно до норм ВООЗ діагностика туберкульозу в маленьких дітей здійснюється через дослідження калу, який дуже просто збирати.

Це дуже інформативний метод, який порівнюється з ефективністю до попереднього аналізу мокротиння.

Лікар оглядає дитину. Фото: Freepik

"Ситуація досить серйозна, але в країні є інша проблема, що майже вдвічі не виявляються випадки дітей з туберкульозом", — повідомила лікарка.

Які симптоми туберкульозу

Якщо дитина кашляє більше двох тижнів потрібно обов'язково звернутися до лікаря.

Діти з туберкульозом не мають бути ізольовані від суспільства. Діти в більшості випадків мають лікуватися вдома, а в більшості випадків можна навіть ходити до садка чи школи. Це пов'язано з тим, що діти рідко бувають заразними.

Раніше ми писали, що в МОЗ нагадали, що всі діти мають обов’язково отримати щеплення проти десяти захворювань.