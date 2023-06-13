Какие симптомы у туберкулеза

Доктор смотрит на рентген. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Туберкулез является абсолютно излечимой болезнью. Однако медики отмечают, что от общества необходима толерантность к тем, кто борется с такой болезнью.

Об этом сообщила заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

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"Война в первую очередь приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации с инфекционными болезнями, туберкулез не является исключением. Что касается детей, мы понимаем, что это наше будущее, поэтому с большим пристальным вниманием относимся к тому, чтобы была сохранена жизнь, здоровье и счастлива" детство наших детей", — сообщила врач.

Врач осматривает ребенка. Фото: Freepik

К сожалению, в нашей стране каждый год регистрируются дети туберкулезом, и по данным 2023 года, в масштабах всей страны было выявлено 223 ребенка с туберкулезом, это в 1,6 раз больше, чем за прошлый год, когда заболело около 140 детей.

"С чем мы в первую очередь связываем такую ситуацию. С одной стороны, мы понимаем, что за время пандемии ковид 19, то есть 2020-2021 годы, у нас значительно упала выявляемость детей с туберкулезом. Это значительно повлияло на то, что люди обращались за медицинской помощью", — добавила врач.

Ребенок на приеме у врача. Фото: Freepik

"С другой стороны, мы понимаем, что есть сторона негативного влияния войны. Есть важный фактор, который значительно влияет, это то, что и Министерство здравоохранения и Центр Общественного здоровья, и наши региональные противотуберкулезные службы, они слаженно работают для того , чтобы иметь лучшие возможности для выявления туберкулеза", — сообщила заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу ЦОЗ.

Выявление туберкулеза

Сейчас в соответствии с нормами ВОЗ диагностика туберкулеза у маленьких детей осуществляется через исследование кала, которое очень просто собирать.

Это очень информативный метод, который сравнивается с эффективностью предварительного анализа мокроты.

Врач осматривает ребенка. Фото: Freepik

"Ситуация достаточно серьезная, но в стране есть другая проблема, что почти вдвое не выявляются случаи детей с туберкулезом", — сообщила врач.

Какие симптомы туберкулеза

Если ребенок кашляет больше двух недель нужно обязательно обратиться к врачу.

Дети с туберкулезом не должны быть изолированы от общества. Дети в большинстве случаев должны лечиться дома, а в большинстве случаев можно даже ходить в сад или школу. Это связано с тем, что дети редко бывают заразными.

Ранее мы писали, что в Минздраве напомнили, что все дети должны обязательно привиться против десяти заболеваний.