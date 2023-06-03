Вчені навчилися діагностувати рак за допомогою крові

Вчена працює з пробірками. Фото: google.com

Американські та британські вчені виявили, що за допомогою аналізу крові можна діагностувати рак. Тест безпомилково виявив симптоми цього захворювання у кожних двох випадках із трьох серед 5 тисяч осіб, що обстежувалися в лікарів із підозрою на онкологію.

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що тест також не тільки виявив симптоми цього захворювання у людей, а й визначив місце розташування пухлини у 85% випадках. Так, за допомогою цього тесту можна виявити рак на рівні ДНК.

Попри те, що тест ще потрібно доопрацьовувати, адже він не виявив захворювання у 2,5% пацієнтів хворих на онкологію, вчені запевняють, що кількість врятованих людей збільшиться.

Тест виявляє особливо важкодіагностовані типи раку, такі як рак шиї та голови, кишківника, легенів, підшлункової залози та горла, з високою ефективністю.

"Раннє виявлення раку життєво важливе, і цей тест може допомогти нам зловити більше ракових захворювань на більш ранній стадії і допомогти врятувати тисячі життів", — зазначив очільник департаменту онкології системи охорони здоров'я Великої Британії Пітер Джонсон.

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах Америки навесні поточного року зросла кількість хворих на маловідомий метапневмовірус. Проти цієї вірусної інфекції поки що немає ні ліків, ні вакцини.