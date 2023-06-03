Ученые научились диагностировать рак с помощью крови

Ученый работает с пробирками. Фото: google.com

Американские и британские ученые обнаружили, что с помощью анализа крови можно диагностировать рак. Тест безошибочно выявил симптомы этого заболевания в каждых двух случаях из трех среди 5 тысяч человек, которые обследовались у врачей с подозрением на онкологию.

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что тест также не только выявил симптомы этого заболевания у людей, но и определил расположение опухоли в 85% случаях. Так, с помощью этого теста можно обнаружить рак на уровне ДНК.

Несмотря на то, что тест еще нужно дорабатывать, ведь он не обнаружил заболевание у 2,5% пациентов больных онкологией, ученые уверяют, что количество спасенных людей увеличится.

Тест выявляет особенно тяжело диагностированные типы рака, такие как рак шеи и головы, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла с высокой эффективностью.

"Раннее обнаружение рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам поймать больше раковых заболеваний на более ранней стадии и помочь спасти тысячи жизней", — отметил глава департамента онкологии системы здравоохранения Великобритании Питер Джонсон.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки весной текущего года возросло количество больных малоизвестным метапневмовирусом. Против этой вирусной инфекции пока нет ни лекарства, ни вакцины.