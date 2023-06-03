Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow Ученые научились диагностировать рак с помощью крови arrow

Ученые научились диагностировать рак с помощью крови

3 июня 2023 02:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые научились диагностировать рак с помощью крови
Ученый работает с пробирками. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американские и британские ученые обнаружили, что с помощью анализа крови можно диагностировать рак. Тест безошибочно выявил симптомы этого заболевания в каждых двух случаях из трех среди 5 тысяч человек, которые обследовались у врачей с подозрением на онкологию.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Диагностируют рак с помощью крови

Отмечается, что тест также не только выявил симптомы этого заболевания у людей, но и определил расположение опухоли в 85% случаях. Так, с помощью этого теста можно обнаружить рак на уровне ДНК.

Несмотря на то, что тест еще нужно дорабатывать, ведь он не обнаружил заболевание у 2,5% пациентов больных онкологией, ученые уверяют, что количество спасенных людей увеличится.

Тест выявляет особенно тяжело диагностированные типы рака, такие как рак шеи и головы, кишечника, легких, поджелудочной железы и горла с высокой эффективностью.

"Раннее обнаружение рака жизненно важно, и этот тест может помочь нам поймать больше раковых заболеваний на более ранней стадии и помочь спасти тысячи жизней", — отметил глава департамента онкологии системы здравоохранения Великобритании Питер Джонсон.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки весной текущего года возросло количество больных малоизвестным метапневмовирусом. Против этой вирусной инфекции пока нет ни лекарства, ни вакцины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас