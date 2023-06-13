В Україні святкуватимуть День медика за новою датою: Зеленський підписав указ

День медичного працівника в Україні. Фото: НДСЛ Охматдит

Президент України Володимир Зеленський 13 червня підписав указ щодо перенесення святкування Дня медичного працівника. Відтепер цей день відзначатимуть 27 липня.

Відповідній указ №327/2023 опублікований на сайті Офісу президента.

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Важливе професійне свято

"Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя — День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня", — йдеться в указі.

Указ починає діяти з дня його оприлюднення.

Новий день в історії України

Своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що відтепер українські лікарі не святкуватимуть свій професійний день з тими, хто кожного дня вбиває мирних жителів нашої країни.

"Відтепер вони не будуть об'єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці", — додали у повідомленні.

Як було раніше

До цього рішення українські медики відзначали свято у третю неділю червня. Таку дату затвердили ще у 1980 році Указом Президії Верховної Ради СРСР. Також в цей день святкують і російські лікарі, тому його і перенесли, аби не мати нічого спільного з тими, хто приносить українцям стільки страждань.

"27 липня — це новий день, коли українці віддаватимуть шану героїчним медикам, хоробрим і незламним, які щодня під сиренами та вибухами рятують інших. Цілодобово, вони лікують тих, хто цього потребує, вихоплюють із лап смерті поранених, приймають у цей світ нових українців", — зазначили у пресслужбі МОЗ.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я попросили медиків-добровольців долучитися до роботи в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, які постраждали внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС. Лікарі будуть залучені до підсилення медзакладів у кілька способів.