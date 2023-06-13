В Украине будут праздновать День медика по новой дате: Зеленский подписал указ

День медицинского работника в Украине. Фото: НДСЛ Охматдет

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал указ о переносе празднования Дня медицинского работника. Теперь этот день будут отмечать 27 июля.

Соответствующий указ №327/2023 опубликован на сайте Офиса президента.

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Важный профессиональный праздник

"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медицинских работников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональный праздник работников сферы здравоохранения — День медицинских работников, который отмечать ежегодно 27 июля", — говорится в указе.

Указ начинает действовать со дня его обнародования.

Новый день в истории Украины

В свою очередь в Министерстве здравоохранения отметили, что теперь украинские врачи не будут праздновать свой профессиональный день с теми, кто каждый день убивает мирных жителей нашей страны.

"Отныне они не будут объединены этой датой с российскими убийцами, которые за время полномасштабной войны унесли жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте", — добавили в сообщении.

Как было раньше

До этого решения украинские медики отмечали праздник в третье воскресенье июня. Такая дата была утверждена еще в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Также в этот день празднуют и российские врачи, потому его и перенесли, чтобы не иметь ничего общего с теми, кто приносит украинцам столько страданий.

"27 июля — это новый день, когда украинцы будут чтить героических медиков, храбрых и несгибаемых, которые ежедневно под сиренами и взрывами спасают других. Круглосуточно, они лечат тех, кто в этом нуждается, выхватывают из лап смерти раненых, принимают в этот мир новых украинцев", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения попросили медиков-добровольцев присоединиться к работе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях, пострадавших в результате крушения на Каховской ГЭС. Врачи будут вовлечены в усиление медучреждений в несколько способов.