В США різко знизилася смертність вагітних, зростання якої було спричинене коронавірусом
2021 року у Сполучених Штатах на фоні епідемії Covid-19 під час вагітності та пологів померло понад 1200 жінок. Минулого року ситуація значно покращилася, відомо про 733 випадки таких смертей.
Про це повідомляє видання BBC.
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Кількість померлих під час вагітності
За попередніми даними, 2022 року в США під час вагітності та пологів померло 733 жінки.
Цей показник значно менший за результати 2021 року, коли у Сполучених Штатах Америки буяла епідемія коронавірусної інфекції.
Тоді у США під час вагітності, пологів та відразу після них померло понад 1200 жінок.
Ситуація не дуже оптимістична
Таким чином, кількість померлих вагітних американок серйозно знизилася після попереднього рекордного показника.
Але, разом з тим, зазначає видання, ситуація в Сполучених Штатах все одно далека від позитивної, оскільки навіть до пандемії коронавірусу кількість померлих під час вагітності і пологів була однією з найвищих в історії досліджень.
Нагадаємо, що, за словами очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я, пандемія коронавірусу, скоріш за все, завершиться 2023 року.
Фото: Pixabay