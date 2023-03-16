Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медицина arrow ​​​​​​​В США різко знизилася смертність вагітних, зростання якої було спричинене коронавірусом arrow

​​​​​​​В США різко знизилася смертність вагітних, зростання якої було спричинене коронавірусом

16 березня 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кількість померлих під час вагітності американок порівняно із 2021-м роком серйозно зменшилася
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

2021 року у Сполучених Штатах на фоні епідемії Covid-19 під час вагітності та пологів померло понад 1200 жінок. Минулого року ситуація значно покращилася, відомо про 733 випадки таких смертей.

Про це повідомляє видання BBC.

Читайте також:

Кількість померлих під час вагітності

За попередніми даними, 2022 року в США під час вагітності та пологів померло 733 жінки.

Цей показник значно менший за результати 2021 року, коли у Сполучених Штатах Америки буяла епідемія коронавірусної інфекції.

Тоді у США під час вагітності, пологів та відразу після них померло понад 1200 жінок.

Ситуація не дуже оптимістична

Таким чином, кількість померлих вагітних американок серйозно знизилася після попереднього рекордного показника.

Але, разом з тим, зазначає видання, ситуація в Сполучених Штатах все одно далека від позитивної, оскільки навіть до пандемії коронавірусу кількість померлих під час вагітності і пологів була однією з найвищих в історії досліджень.

Нагадаємо, що, за словами очільника Всесвітньої організації охорони здоров’я, пандемія коронавірусу, скоріш за все, завершиться 2023 року.

Фото: Pixabay

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

13:57 Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

Новина з фото

13:57 Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

13:45 Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц

13:40 Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му

13:37Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024

13:30 Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку

13:24 ​​​​​​​Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Новина з відео

11:16 Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

Новина з відео

10:20 У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Актуальне по темі

None 16 Березень 13:56

Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

None 16 Березень 13:57

Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

None 16 Березень 13:36

Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

None 16 Березень 13:43

Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB