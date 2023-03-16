В США резко снизилась смертность беременных, рост которой был вызван коронавирусом
В 2021 году в Соединенных Штатах на фоне эпидемии Covid-19 во время беременности и родов умерли более 1200 женщин. В прошлом году ситуация значительно улучшилась, известно о 733 случаях таких смертей.
Об этом сообщает издание BBC.
-
Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ
-
Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями
-
В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"
-
СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу
-
Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта
-
Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение
-
Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты
-
Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина
-
Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка
-
Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали
Количество умерших во время беременности
По предварительным данным, в 2022 году в США во время беременности и родов умерли 733 женщины.
Этот показатель значительно меньше результатов 2021 года, когда в Соединенных Штатах Америки была в разгаре эпидемия коронавирусной инфекции.
Тогда в США во время беременности, родов и сразу после них умерли более 1200 женщин.
Ситуация не очень оптимистичная
Таким образом количество умерших беременных американок серьезно снизилось после предыдущего рекордного показателя.
Но, вместе с тем, отмечает издание, ситуация в Соединенных Штатах все равно далека от положительной, поскольку даже до пандемии коронавируса количество умерших во время беременности и родов было одним из самых высоких в истории исследований.
Напомним, что, по словам главы Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса, скорее всего, завершится в 2023 году.
Фото: Pixabay